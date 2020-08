Corona: Zwei Schulklassen in Linden in Quarantäne

Zwei Schulklassen in Linden befinden sich in Quarantäne, nachdem zwei Schülerinnen positiv auf Corona getestet wurden.

Kreis Gießen/Linden (red). Nach den bestätigten Covid-19-Infektionen von zwei Schülerinnen befinden sich eine Schulklasse der Burgschule in Linden und eine Schulklasse der Anne-Frank-Schule in Linden in Quarantäne. Insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft der Burgschule sowie 16 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft der Anne-Frank-Schule sind auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Die beiden infizierten Schülerinnen weisen keine Symptome auf, ihre Infektion wurde am Wochenende bekannt. Sie werden engmaschig vom Gesundheitsamt betreut. Das Gesundheitsamt steht in Kontakt mit den Schulleitungen sowie dem Staatlichen Schulamt.