Corona: Zwei weitere Tote im Landkreis Gießen

KREIS GIESSEN - Zwei weitere Kreis-Bürger sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Am Sonntag lag die Anzahl der Verstorbenen bei 348. Am Freitag sowie am Samstag lag sie noch bei 346.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat am Sonntag zwei (Samstag 53/Freitag 97) Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit Samstag 175,8 gleichgeblieben, am Freitag lag sie noch bei 194,3. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 178,8 (Stand Sonntag, 0 Uhr). Bekanntlich gibt es häufig wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte. Bei der Frage, welche Regelungen gelten, sind mit Inkrafttreten der Bundesnotbremse die Zahlen des Landes entscheidend.

49 (51 Samstag/Freitag 58) Kreisbürger werden stationär behandelt. Es gibt mit Stand Sonntag 1566 (Samstag 1567/Freitag 1518) aktive Fälle.

Von 22,0 bis 291,0

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 10 (98,4), Biebertal 49 (179,1), Buseck 55 (124,2), Fernwald 19 (72,3), Gießen 672 (227,2), Grünberg 33 (22,0), Heuchelheim 39 (191,8), Hungen 66 (142,9), Langgöns 76 (248,1), Laubach 45 (93,8), Lich 72 (203,0), Linden 81 (168,1), Lollar 101 (291,0), Pohlheim 112 (181,9), Rabenau 13 (59,6), Reiskirchen 27 (117,1), Staufenberg 53 (200,7), Wettenberg 43 (79,5).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 12 826 (Samstag 12 824/ Freitag 12 771) Corona-Fälle verzeichnet. 10 912 (Samstag 10 911, Freitag 10 907) Personen gelten als genesen.