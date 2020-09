Coronafall in Lollarer Kita

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Nach einer Covid-19-Infektion hat das Gesundheitsamt eine Gruppe der Kita "Abenteuerkiste" in Lollar unter Quarantäne gestellt. Wie Kreispressesprecher Dirk Wingender mitteilte, wurde hier eine Betreuungskraft positiv getestet. Die Person hatte in lediglich einer Gruppe Kinder betreut. Diese müssen nun vorsichtshalber für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Das Gesundheitsamt steht in Abstimmung mit der Stadt Lollar als Träger sowie der Kita-Leitung.

Nach einem Anfang der Woche bestätigten Covid-19-Fall in einer Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises für Asylbewerber in Beuern sind alle weiteren Bewohner negativ getestet worden. Die Einrichtung bleibt unter Quarantäne. Die infizierte Bewohnerin sowie ihre Kinder wurden in eine Quarantäneeinrichtung gebracht, um weitere Kontakte zu anderen Bewohnern zu vermeiden.