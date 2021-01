Coronavirus: 121 Tote im Landkreis Gießen

Das Ergebnis von Antigen-Corona-Schnelltests liegt meist bereits nach 15 bis 30 Minuten vor. Symbolfoto: dpa

Neun weitere Kreis-Bürger sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl der Toten stieg (Stand 4. Januar) von 112 auf 121. Dies hat der Landkreis auf seiner Homepage mitgeteilt. Es gibt 2669 aktive Corona-Fälle (2829). In stationärer Behandlung sind weiterhin 93 Menschen.

Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lda. 35 (147,5), Biebertal 73 (288,6), Buseck 82 (147,5), Fernwald 119 (318,3), Gießen 828 (216), Grünberg 148 (183,7), Heuchelheim 62 (63,9), Hungen 153 (285,8), Langgöns 73 (111,2), Laubach 64 (198), Lich 124 (137,7), Linden 153 (129,9), Lollar 250 (1493,8), Pohlheim 175 (231,6), Rabenau 44 (178,7), Reiskirchen 105 (253,7), Staufenberg 84 (283,3), Wettenberg 97 (214,7). Die hohe Inzidenz in Lollar geht auf den Ausbruch in dem Pflegeheim "Haus am grünen Weg" zurück.

Seit Ende Februar 2020 wurden 6628 (6577) Corona-Fälle verzeichnet. 3838 Personen (3638) gelten als genesen. Die Inzidenz liegt bei 253,4 (259,3). Als aktive Fälle sind alle Personen aufgeführt, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben.