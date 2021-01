Coronavirus: Inzidenz in Lollar bei 1513,2

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Zwei weitere Kreis-Bürger sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl der Toten stieg (Stand 3. Januar) von 110 aus 112. Im Landkreis Gießen gibt es 2829 aktive Corona-Fälle (2800). In stationärer Behandlung sind 93 (94) Menschen. Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 38 (196,7), Biebertal 77 (288,6), Buseck 87 (155,3), Fernwald 123 (318,3), Gießen 879 (218,3), Grünberg 156 (183,7), Heuchelheim 67 (89,5), Hungen 166 (254), Langgöns 78 (111,2), Laubach 67 (208,4), Lich 133 (145), Linden 157 (129,9), Lollar 272 (1513,2), Pohlheim 177 (253,6), Rabenau 50 (178,7), Reiskirchen 112 (292,7), Staufenberg 90 (283,3), Wettenberg 100 (222,6). Die hohe Inzidenz in Lollar geht laut Landkreis auf einen Ausbruch in einem Pflegeheim zurück.

Seit dem ersten Fall Ende Februar wurden 6577 (6548) Corona-Fälle im Landkreis verzeichnet. 3638 Personen (3638) gelten als genesen. Die Inzidenz liegt im Kreis bei 259,3 (269,7). Als aktive Fälle sind alle Personen aufgeführt, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben.