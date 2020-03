Coronavirus: Langgönser Bürgermeister erkrankt

Marius Reusch im Juni 2019 bei seinem Amtseid mit Parlamentspräsident Martin Hanika. Nun führt der Rathauschef die Amtsgeschäfte aus der häuslichen Quarantäne. Archivfoto: Rieger

LANGGÖNS - Weil ein Mitarbeiter der Gemeinde Langgöns an Corona erkrankt ist, mussten sich Bürgermeister Marius Reusch und acht weitere Mitarbeiter der Gemeinde in der vergangenen Woche vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Seit Montag weiß der Rathauschef, dass er sich angesteckt hat. Die Symptome sind bislang "noch relativ mild", berichtet er. Die Amtsgeschäfte hat nun der Erste Beigeordnete Hans Noormann übernommen. Trotz seiner Erkrankung bringt sich Marius Reusch weiterhin per Videokonferenz, Telefon und E-Mail ein. Wie er sich aktuell fühlt und wie er die Gemeinde aus dem Home-Office führt, schilderte der Bürgermeister in einem ausführlichen Interview, das am Mittwoch im Gießener Anzeiger erscheint.