Coronavirus: Zahl der Toten im Landkreis Gießen steigt auf 27

Auch im Landkreis Gießen steigt die Zahl derjenigen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen.

KREIS GIESSEN - Vier weitere Kreis-Bürger sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Der Landkreis gab die Zahl der Verstorbenen am Freitagabend mit 27 an, am Vortag waren es 23. Es gibt 1951 aktive Corona-Fälle. Am Vortag lag die Zahl bei 2040 Fällen. In stationärer Behandlung sind 54 Personen (53).

Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 23 (122,9), Biebertal 47 (59,7), Buseck 61 (93,2), Fernwald 41 (101,3), Gießen 708 (172,6), Grünberg 66 (154,3), Heuchelheim 49 (102,3), Hungen 87 (182,6), Langgöns 64 (111,2), Laubach 47 (104,2), Lich 87 (181,2), Linden 164 (267,4), Lollar 127 (184,3), Pohlheim 159 (110,3), Rabenau 19 (79,4), Reiskirchen 58 (146,4), Staufenberg 59 (153,5), Wettenberg 85 (95,4).

Seit dem ersten Fall im Frühjahr gab es 3560 (3721) Corona-Fälle im Landkreis. 1782 Personen (1658) gelten als genesen. Die Inzidenz liegt im Kreis bei 148,9 (156,6). Der Landkreis weist darauf hin, dass als aktive Fälle alle Personen aufgeführt sind, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung der Inzidenz spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben. Die Zahl der aktiven und genesenen Fälle kann derzeit nur zeitverzögert aktualisiert werden. Tagesaktuelle Zahlen der aktiven und genesenen Fälle können daher höher liegen als genannt.

Stand Donnerstag gab es 57 Corona-Fälle unter Bewohnern des Seniorenzentrums Linden, zwölf Pflegekräfte waren infiziert. Dies teilte der Landkreis auf Anfrage mit. Im Johannesstift in Gießen sind es 16 Bewohner und drei Pflegekräfte. Bei Maria Frieden in Gießen 24 und sechs, bei St. Anna in Gießen jeweils zwei und im Seniorenzentrum Gleiberger Land jeweils drei.

Für Linden sind Ausnahmegenehmigungen unter Voraussetzungen möglich, damit positiv getestete Pflegekräfte weiterhin tätig sein können. Dies ist nur möglich, wenn diese asymptomatisch sind, Schutzausstattung anlegen und ausschließlich im Covid-Bereich tätig sind. Die Genehmigungen müssen für jede einzelne, beantragte Pflegekraft schriftlich ausgestellt werden, erklärte der Landkreis.