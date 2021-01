Coronavirus: Zahl der Toten steigt, Inzidenz sinkt

Infektionsfälle in Seniorenheimen waren in den vergangenen Wochen ein wesentlicher Faktor bei den hohen Corona-Zahlen im Landkreis Gießen. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - 14 weitere Kreis-Bürger sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl steigt von 207 auf 221 (Stand 14. Januar). Dies hat der Landkreis mitgeteilt. Dabei handele es sich um aktuelle Todesfälle, nicht um Nachmeldungen wie am Vortag, versicherte Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender. Die andere Nachricht des Tages: Die Inzidenz ist erstmals seit 8, Dezember wieder unter 200 gefallen. Der Wert liegt bei 191,7 (225). Die Zahl der Frauen und Männer in stationärer Behandlung bleibt bei 134. Es gibt 2233 aktive Corona-Fälle (2323).

Im Detail existieren folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 32 (245,9), Biebertal 76 (129,4), Buseck 86 (201,9), Fernwald 57 (159,2), Gießen 689 (214,9), Grünberg 136 (227,7), Heuchelheim 26 (63,9), Hungen 133 (103,2), Langgöns 60 (154,0), Laubach 59 (187,5), Lich 85 (123,2), Linden 98 (267,4), Lollar 265 (271,6), Pohlheim 129 (165,4), Rabenau 30 (99,3), Reiskirchen 89 (224,4), Staufenberg 81 (295,1), Wettenberg 102 (143,1).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 7417 (4792) Corona-Fälle verzeichnet. 4963 Personen (4792) gelten als genesen.

Der Landkreis weist darauf hin, dass als aktive Fälle alle Personen aufgeführt sind, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung der Inzidenz spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben. Folglich lässt sich aus der genannten Zahl der aktiven Fälle in einer Kommune nicht die Inzidenz ausrechnen.