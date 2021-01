Coronavirus: Zahl der Toten steigt von 167 auf 207

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen im Landkreis Gießen ist rückläufig. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - 40 weitere Kreis-Bürger sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl der Toten steigt von 167 auf 207 (Stand 12. Januar). Dies hat der Landkreis auf seiner Internetseite mitgeteilt. Allerdings sind in dieser Zahl von 40 Toten 25 Frauen und Männer enthalten, die bereits im Dezember gestorben sind, deren Tod aber erst verzögert an den Landkreis gemeldet worden war, erläuterte Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender die erschreckenden Zahlen.

Normalerweise gebe es ein standardisiertes Verfahren, um Verstorbene im Zusammenhang mit einer Covid 19-Infektion mitzuteilen. Doch die Pflegeheime, in den 36 der 40 Verstorbenen lebten, hätten wegen der angespannten Situation auf verschiedenen Wegen Personen nachgemeldet, deren Tod sich im extremsten Fall bereits Anfang Dezember ereignet hatte. Teilweise habe es auch Sammelmeldungen mehrerer Verstorbener gegeben. All diese Daten hätten dem Gesundheitsamt vor Kurzem noch nicht vorgelegen und seien nun zusammengeführt und in die Datenbank eingepflegt worden, berichtete Wingender weiter.

Die Zahl der Frauen und Männer in stationärer Behandlung erhöhte sich derweil von 127 auf 134. Es gibt 2323 aktive Corona-Fälle (2608). Im Detail existieren folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 29 (172,1), Biebertal 75 (179,1), Buseck 85 (232,9), Fernwald 60 (130,2), Gießen 704 (207,1), Grünberg 142 (220,4), Heuchelheim 29 (51,2), Hungen 142 (198,5), Langgöns 64 (188,2), Laubach 65 (218,8), Lich 98 (130,5), Linden 113 (267,4), Lollar 267 (630,5), Pohlheim 142 (193), Rabenau 30 (99,3), Reiskirchen 92 (283), Staufenberg 85 (389,6), Wettenberg 101 (198,8).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 7322 (7229) Corona-Fälle verzeichnet. 4792 Personen (4454) gelten als genesen. Die Inzidenz liegt bei 220,5 (225).

Der Landkreis weist darauf hin, dass als aktive Fälle alle Personen aufgeführt sind, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung der Inzidenz spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben. Folglich lässt sich aus der genannten Zahl der aktiven Fälle in einer Kommune nicht die Inzidenz ausrechnen.