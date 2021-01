Coronavirus: Zahl der Verstorbenen steigt auf 258

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Sechs weitere Kreis-Bürger sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl steigt von 252 auf 258 (Stand 21. Januar). Der Inzidenz-Wert liegt bei 110,1(121,2). Die Zahl der Frauen und Männer in stationärer Behandlung sank von 130 auf 126. Es gibt 1948 aktive Corona-Fälle (1961). Das hat der Landkreis auf seiner neuen Internetseite corona.lkgi.de mitgeteilt.

Im Detail existieren folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 24 (0), Biebertal 74 (99,5), Buseck 82 (116,5), Fernwald 53 (173,6), Gießen 631 (101,3), Grünberg 88 (66,1), Heuchelheim 32 (166,3), Hungen 100 (71,5), Langgöns 55 (77,0), Laubach 57 (72,9), Lich 65 (72,5), Linden 89 (91,7), Lollar 168 (155,2), Pohlheim 133 (165,4), Rabenau 24 (99,3), Reiskirchen 87 (136,6), Staufenberg 78 (106,2), Wettenberg 108 (214,7). Wettenberg hat damit weiterhin den höchsten Inzidenz-Wert.

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 7796 (7743) Corona-Fälle verzeichnet. 5590 Personen (5530) gelten als genesen. Der Landkreis weist darauf hin, dass als aktive Fälle alle Personen aufgeführt sind, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung der Inzidenz spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben. Folglich lässt sich aus der genannten Zahl der aktiven Fälle in einer Kommune nicht die Inzidenz ausrechnen.