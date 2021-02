Cura Sana meldet Insolvenz an

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red/lth). Dem Antrag auf ein vorläufiges Insolvenzverfahren von zehn Gesellschaften der Cura Sana Gruppe durch die Geschäftsführung hat das Amtsgericht Limburg am 27. Januar 2021 zugestimmt. Als vorläufigen Insolvenzverwalter hat es den Fachanwalt für Insolvenz- und Steuerrecht Dr. Peter G. Theile bestellt. Die Gesellschaften betreiben zusammen neun Altenpflegeheime sowie vier Tagespflegeeinrichtungen in Hessen und Baden-Württemberg. Betroffen ist auch das Pflegeheim in Grünberg in der Londorfer Straße.

Hintergrund: Nachdem die Cura Sana Gruppe vor rund zwei Jahren ein positives Jahresergebnis erwirtschaftete, wirkt sich neben dem Fachkräftemangel vor allem die Pandemie auf das Ergebnis 2020 aus: Bei gleichzeitig stark erhöhten Kosten für regelmäßige Corona-Testungen verzeichnete Cura Sana deutliche Umsatzeinbußen.

Der vorläufige Insolvenzverwalter hat jetzt einen sogenannten M&A-Prozess angestoßen. "Mein Ziel ist es, bis Ende März einen oder mehrere Investoren zu finden, um die Betreuung und Pflege der alten Menschen in der Region für die Zukunft neu aufzustellen", erläutert Peter Theile. "Wir haben positives Echo aus dem Markt vernommen und schon erste Interessensbekundungen sowohl für die gesamte Gruppe als auch für einzelne Gesellschaften erhalten."

Um die Auszahlung der Gehälter der 415 Mitarbeiter im vorläufigen Verfahren sicherzustellen - und damit auch die engagierte Versorgung der pflegebedürftigen Bewohner und Tagespflegebesucher-, wird der Sanierungsexperte Theile bei der Agentur für Arbeit Insolvenzgeld für die Monate Januar bis März beantragen. Die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes hat er bereits in die Wege geleitet.

"In Gesprächen mit einigen Schlüssellieferanten haben diese ihre Unterstützung signalisiert, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass sie weiterhin zum Unternehmen stehen. Dazu gehören auch Zeitarbeitsfirmen, auf die Cura Sana aufgrund von Quarantänebestimmungen angewiesen ist. Bewohner und ihre Angehörigen können daher beruhigt sein", so Theile weiter.

Die Verantwortlichen und Heimleitung im Cura Sana Pflegeheim Grünberg waren auf Anfrage dieser Zeitung zu keiner Stellungnahme bereit und verwiesen auf den Hauptsitz der Geschäftsführung in Bad Camberg.

Insgesamt gehören zur Cura Sana Gruppe 13 Gesellschaften. Für die Cura Sana Südwest gGmbH wurde bereits am 13. Januar 2021 ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet, auch hier ist Dr. Peter Theile der vorläufige Insolvenzverwalter.