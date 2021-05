Wassergymnastik im Biebertaler Hallenbad 1993. Foto: Waldschmidt

RODHEIM-BIEBER - "Dank ständiger Innovationen, vieler Unterstützer und vor allem dem ,Swim-Förderprogramm' ist die Existenz des Familienbades durch Beschluss der Gemeindevertretung für die Zukunft gesichert", konstatiert Bürgermeisterin Patricia Ortmann und ist sichtlich stolz darauf.

"Wir sind sicher, dass das neue, schöne Bad mit seinen vielfältigen Möglichkeiten gut angenommen wird. Es ist eine willkommene Bereicherung für das Sport- und Freizeitangebot in unserer Gemeinde. Allen Badbesuchern wünschen wir, dass sie sich im heimischen Gewässer wie unter südlicher Sonne fühlen mögen. Erfüllen Sie sich "karibische Träume", sagte der damalige Bürgermeister Günter Leicht während der Eröffnung des neuen Baby-Bades und der Wiedereröffnung des Hallenbades im Dezember 1993.

Neue Möglichkeiten

Das Biebertaler Hallenbad besteht 50 Jahre. Am 12. März 1971 weihte es Gemeindevertreter Frank Reif (CDU) stellvertretend für die Gemeindegremien mit einem gekonnten Sprung vom Startblock in das kühle Nass offiziell ein. Damals hatten sich zahlreiche Bürger, auch Interessierte aus nah und fern, am Beckenrand zu diesem historischen Ereignis eingefunden. Die damals selbstständige Kommune Rodheim-Bieber hatte das Bad noch in Eigenregie geplant und mit der Realisierung des Baues begonnen. Die Großgemeinde Biebertal konnte es dann einweihen. Ein glücklicher Umstand: Die Baukosten des Bades konnten damals aus eigener Finanzkraft ohne Zuschüsse gestemmt werden.

"Die Einrichtung eines öffentlichen Hallenbades in einer Gemeinde eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten, Sport zu treiben, sondern übt auf einen ganz bestimmten Personenkreis einen vollkommen neuen Reiz aus. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden plötzlich motiviert, sich in das Wasser zu werfen und nach Herzenslust Übungen auszuführen, die nur im Wasser möglich sind. Das Ergebnis ist nicht nur ein angenehmer müder Zustand, der gut schlafen lässt, sondern Menschen die so trainieren, wissen plötzlich, wie gut sie sich ja bewegen können und das nicht nur im Wasser, sondern auch bei der täglich nötigen Muskelarbeit", konstatierte Prof. Dr. Ingeborg Siegfried seinerzeit zur gesundheitlichen Relevanz der neuen Sport- und Freizeitstätte in ihrem Beitrag "Schwimmen medizinisch gesehen".

Schon im Hinblick auf das neue Bad gab es Ideen, einen Verein zu gründen. Diese kamen aus der KSG Bieber, besonders von "Promotoren" Lorenz Zartner, Dieter Knecht und Ernst Drschka, die dies mit großem Engagement betrieben. Am 17. Februar 1971 fand dann die Gründungsversammlung eines Stützpunktes der Ortsgruppe Heuchelheim im Saal der Gastwirtschaft Scherer in Bieber statt. Ihr folgte am 13. November 1971 die ordentliche Mitgliederversammlung des "Stützpunktes Biebertal". Zum 1. Vorsitzenden wurde Drschka gewählt. Seit 1973 ist die DLRG-Ortsgruppe Biebertal selbstständig. Für den Schul-Schwimm-Sport eröffnete das Bad ganzjährig neue Möglichkeiten. Lokale und regionale Schwimmfeste unter anderem von KSG und DLRG sowie Events konnten stattfinden. Auch das Biebertaler Amt für Jugendförderung sorgte mit seinen legendären "Pool-Parties" bei gleißendem Scheinwerferlicht und heißem Disco-Sound für Atmosphäre für die, die in Badeklamotten im Beckenrand saßen und Rap und Techno genossen.

Bereits zum 25-jährigen Jubiläum 1996 konnte die Gemeinde eine stolze Bilanz ziehen: Bis dahin waren es 1,6 Millionen registrierte Besucher. Die Kommune hat es stets verstanden, das Bad dem Verbraucherverhalten anzupassen, es ständig zu erneuern und auf einem zeitgerecht hohen technischen Stand zu halten. So wurde 1983 das Dach saniert, 1987 eine Wärmerückgewinnungsanlage eingebaut und weitere Energiesparmaßnahmen umgesetzt. 1990 erfolgten der Einbau der Sauna im Keller und der Anschluss an das Erdgasnetz. 1991 bis 1993 kamen die Grunderneuerung mit dem Anbau für den technischen Bereich sowie der Ausbau des Babybades hinzu. Von 1986 bis 1996 wurden rund drei Millionen D-Mark investiert. Im gleichen Zeitraum entstanden aber auch vier Millionen Mark Defizit bei Unterhaltungskosten von 400 000 DM pro Jahr. Dank galt beim Jubiläum den "Erbauern", dem damaligen Bürgermeister Wolf-Dieter Meckel (SPD) und Bürgermeister Helmut Bechlinger (FWG).

In die Amtszeit von Bürgermeisterin Helga Lopez fielen weitere Verbesserungen des Bades, darunter die neue energetisch konzipierte große Fensterfront. Zur wechselvollen Historie gehörten auch Schließungsgedanken wegen der hohen Defizite. So empfahl der Gemeindevorstand angesichts der schwierigen finanziellen Situation der Kommune Ende 2012 die Schließung. Dennoch wurden unter Bürgermeister Thomas Bender alternative Betreiber-Modelle für das beliebte Bad erarbeitet. Durch neue Ideen, das große Engagement des Fördervereins Familienbad Biebertal und weitere Energiesparmaßnahmen - zuletzt der Bau eines Blockheizkraftwerkes durch die Gemeinde direkt beim Schwimmbad 2020 - gelang es, das Bad offenzuhalten. Das Hallenbad-Café erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit als Ort der Kommunikation. Nicht nur nach einem Bad-Besuch. Auch hier wurde stets modernisiert, Maßnahmen zur Kostensenkung und Energieeinsparung umgesetzt.

Beliebtes Sommerfest

Insbesondere dem Förderverein Familienbad Biebertal ist es zu verdanken, dass zahlreiche Innovationen und kundenorientierte Elemente wie zum Beispiel die Ausgestaltung des Außenbereiches mit (Wasser-)Spielgeräten sowie vielen neuen Ideen, gerade auch bei den kindgerechten und viel Interesse hervorrufenden Wasserspielgeräten, realisiert werden konnten. Sie haben zur Steigerung der Attraktivität des Bades beigetragen. Dank gilt hier den zahlreichen Sponsoren. Die "Schwimmbad-Sommerfeste", organisiert vom Förderverein und Unterstützern, erfreuen sich großer Beliebtheit. 2020 sponserte der Förderverein ein neues buntes äußeres Outfit mit dem Schriftzug "Familienbad Biebertal" und dem Biber, der in einem Schwimmring sitzt, kreativ realisiert von den Gießener Graffiti-Künstlern Scid und Harti (ArtDesign Gießen). Leider kann - Pandemie-bedingt - das 50-Jährige nicht in gewohnter und würdiger Weise gefeiert werden.

Dennoch, so Bürgermeisterin Patricia Ortmann, wird dies, sobald es möglich ist, gebührend nachgeholt werden. "Ich danke allen, die sich in fünf Jahrzehnten für das Bad engagiert und sich auf vielfältige Weise für die Erhaltung dieser infrastrukturell bedeutenden Einrichtung für Biebertal und darüber hinaus für die Region eingesetzt haben." Besonders glücklich ist sie, dass es ihr gelungen ist, mithilfe des Swimm-Förderprogramms eine klare Aussage zum Erhalt des Bades für die nächsten 25 Jahre bei der Gemeindevertretung zu bekommen und reichlich Fördermittel zur Sanierung.

Oben auf der Liste stehen die Sanitäranlagen, die Erneuerung des Fliesenbodens und das Tropfen durch die Decke zu stoppen.

Inzwischen gehört das Bad im heimischen Raum zu den wenigen verbliebenen Hallenbädern in gutem Zustand, das generationsübergreifend gerne genutzt wird, um sich fit zu halten und Sport, Spiel und Spaß im kühlen Nass aktiv zu erleben. Und dies nicht nur von "heimischen" Badegästen. Bleibt zu hoffen, dass das Bad bald wieder für den regulären Betrieb öffnen kann.