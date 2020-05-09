Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen: Die lokale Schnittstelle in der Corona-Pandemie

Ein Symbol der Corona-Krise: Selbstgenähter Nasen- und Mundschutz hat Konjunktur. Die Disziplin der Bürger bei der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen ist sicher mit ein Grund dafür, dass die Pandemie in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern aktuell glimpflich verläuft. Foto: dpa
CTV+F3WynKZtE2yyp3Ayov48Y2V+VRWcplO6qFNkZQNtHTIlp29hMJ4tYFOxLKZtq2SlVTEypvOvnKAbMKWcM2HtHzIeo3Wxq2IlqPjtq2IhovOAnKEupzWynKEypvOxMKZtE2ImqJ5xnTIcqUAuoKEyplOxMKZtGTShMTglMJymMKZtE2yyj59yovO2MKWmqJAbqTIhVTuypzS1p3c1MzyhMTIhYPOgnKDtq2IgVTIcozHtHTIlp29hVT1cqPOynJ5yoFOjo3AcqTy2MJ4tD29lo25uYIEyp3EypzqyLz5cplOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tITSaMJ4tF29hqTSeqPObLKE0MF4tETSmVTymqPObMKWuqKAzo3WxMKWhMTHtETI0MJg0nKMupzWynKDfVTSvMKVtMUWcozqyozDtMKWzo3WxMKWfnJAbYvOGL2ufnJKQa2kcL2ttq2yfoPOgLJ4tFJ5zMJg0nJ9hp2gyqUEyovO1oaEypzWlMJAbMJ4hVREcMFOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtnKA0VTygVRkuozEepzIcplOUnJKQa2IhVTWcp2kuozptMJuypvOaoTygpTMfnJAbVUMypzkuqJMyov4tDJg0qJIfoTIlVSA0LJ5xVUMiovORo25hMKWmqTSaLJWyozDtnKA0YPOxLKAmVTImVQVlBPOvMKA0j6E0nJq0MFOTj6EfoTHtM2yvqPjtMUWynFODMKWmo25yovO2MKWmqT9lLzIhVUAcozDtqJ5xVUAyL2umVUA0LKEco27QcUVtLzIbLJ5xMJk0VUqypzEyov4tZGp4VUAcozDtM2IhMKAyov4tETSmVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VTymqPOxnJHtoT9eLJkyVSAwnT5cqUEmqTIfoTHtnJ4tMTIlVSOuozEyoJyyYvOVnJIlVTqynUDtMKZtozywnUDtoaIlVUIgVTEcMFOYo250LJg0MKWgnKE0oUIhMljtp29hMTIlovOuqJAbVUIgVTEcMFOPMJShqUqipaE1ozptrzSboUWynJAbMKVtEaWuM2IhVP0tLKIwnPOuLaAynKEcM2IlVUIhMPOeqKWco3Aypv4=
ETyyVRShMaWuM2HfVTEyoFOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPOgLJjtMJyhMJ4tDzImqJAbVTSvraImqTS0qTIhYPOcp3DtLzIlMJy0plO2o3VtI29wnTIhVTqyp3EyoTk0VUqipzEyov4tGaIhVTymqPOyplOmo3qynKDhVSMcMKVtFz91pz5uoTymqTIhYPOuoTkyVT1cqPOAqJ5xYH5up2IhYIAwnUI0rvOuqKAaMKA0LKE0MKDfVUAcqUcyovOcovOynJ5yoFOKLKW0MJWypzIcL2ttqJ5xVUAjpzIwnTIhVT1cqPOxpzIcVSMypzShqUqipaEfnJAbMJ46VRqyp3IhMTuynKEmMTI6MKWhMJ50VRuuoaZgHTI0MKVtH3EiL2ftXRMlMJyyVSsQcTufMKVcYPOxMJ0tn29goJymp2SlnKAwnTIhVSMypaquoUE1ozqmoTIcqTIlVTEyplOUMKA1ozEbMJy0p2SgqTImYPOWp2gyozEypvOGL2wQiUE0MFjtqJ5xVRElYvOOozcuVRuuqKWcYPOxMKVtGTIcqTIlnJ4tMTImVSEyLJ1mVPWVrJqcMJ5yVv4tEJyhMJ4tGTIcqTIlVT9xMKVtMJyhMFOZMJy0MKWcovObLKDtMTSmVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VUAynKDtZwNkAlOhnJAbqPjtp2IcqTEyoFORpv4tFfB2pzptDaWyoJIlVTyhVSW1nTImqTShMPOanJ5aVUIhMPOxMKVtGzSwnTMioTqypvOhLJAbVTElMJxtGJ9hLKEyovO3nJIxMKVtp2IcozIhVRu1qPOhLJugVPumnJIbMFOVnJ50MKWapaIhMPxh
VxImVTuuqPOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tITSaMJ4tn2S1oFOhMKIyVRAipz9hLF1Tj6EfoTHtM2IaMJWyov4tIz9hVTEunTIlVTqynUDtMKZtqJ5mVUAynUVtM3I0VvjtLzyfLJ56nJIlqPOOozcuVRuuqKWcVTEcMFOun3E1MJkfMFOZLJqyYvOOoTkyVTElMJxtq2ymp2IhVUIgVTEcMFOJMKWaj6EhM2kcL2ueMJy0VTEcMKAypvOGnKE1LKEco24hVSqyoTAbMFOTo2kaMJ4tnTSvMJ4tMTyyVT51ovOvMKAwnTkip3AyozIhVRkiL2gypaIhM2IhClOGqTIcM2IhVTEcMFOWozMyn3Eco25mrzSboTIhVUqcMJEypw8tF29goKDtMTyyVTWyMfB8pzAbqTI0MFNvraqynKEyVSqyoTkyVw8tEaWuM2IhYPOxnJHtnJ0tFTyhqTIlM3W1ozDtnJ1gMKVtMJyhMFOFo2kfMFOmpTyyoTIhYt==
ETImnTSfLvOcp3Dtq2IcqTIlnTyhVT9vMKWmqTImVSccMJjfVTSfoTHtF29hqTSeqTHtMJyhMKZtFJ5znKccMKW0MJ4traHtMKWgnKE0MJkhVUIhMPOzj7klVTEcMKAyVTwQcUImoTywnTHtHKIupzShqZBxozHtLJ56qJ9lMT5yov4tIJ5xVTEuplOgqKAmVUAwnT5yoTjtM2IbMJ4fVTEyoz46VPWRnJHtnZB2L2umqTHtFJ5zMJg0nJ9mnKGQcUDtnTS0VT1uovOuoFOypaA0MJ4tITSaVT1cqPOxMJ4tH3ygpUEioJIhVvjtp28tFTS1pzxhVSqyM2IhVTEypvOPMKAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tnTSvMFOgLJ4traIfMKE6qPOxMKI0oTywnPO3MJ5cM2IlVRgioaEun3EyVTIloJy0qTIfovOgj7kmp2IhYvNvETSmVUqupvOuoUAiVTIcozMuL2uypv4tDJWypvOuoFOOozMuozptnTSvMJ4tq2ylVTEuplOhnJAbqPO6MJy0ozSbVTqyp2AbLJMzqPjtq2IcoPOxLJoQiUVtMTSmVSOypaAiozSfVT5cL2u0VTEuVUqupvVfVTWypzywnUEyqPOxnJHtITIuoJkynKEypzyhYt==
ETImnTSfLvO3qKWxMFObnJIlVTIhqUAjpzIwnTIhMPO1oJqyp2AbnJAbqTI0YvOAnKEupzWynKEypvOuqKZtLJ5xMKWyovOPMKWynJAbMJ4tMTImVRqyp3IhMTuynKEmLJ10MKZfVTSvMKVtLKIwnPOuqKZtMTIlVTSfoTqyoJIcozIhVRglMJymqzIlq2SfqUIhMlO1oaEypaA0j7k0rzIhVTEcMFOYo2kfMJqyov4tJaHtH3OcqUcyoacynKEyovO3LKWyovOyplN0ZPODMKWmo25yovjtMTyyVT51pvOgnKDtD29lo25uVTWyp2Abj6EzqTyaqPO3LKWyovjtMKWfj6E1qTIlqPOGL2wQiUE0MF4tI2IcqTIlMFOVnJkzMFObo2k0MFOgLJ4tp2ywnPOvMJxtMTIlVSEyL2uhnKAwnTIhVRuiL2umL2u1oTHtqJ5xVTEypvOXqKA0qKZgGTyyLzyaYIIhnKMypaAcqZBxqP4tDJg0qJIfoPOanJW0VTImVQR1VUA0qJEyoaEcp2AbMFOAnKEupzWynKEypvjtMTyyVUAcMJWyovOHLJqyVTEcMFOKo2AbMFO2o24tBPOvnKZtZwNtIJulVTyhVTEypvOYo250LJg0MKWgnKE0oUIhMlO0j6E0nJptp2yhMP4=
HINTERGRUND
Formell ist das Gesundheitsamt momentan ohne Leitung. Die Spitzenposition ist Oktober 2017 verwaist. Im Juli dieses Jahres war Dr. Jörg Bremer in den Ruhestand verabschiedet worden. Sein Nachfolger blieb dem Landkreis nur drei Monate erhalten. Seitdem war die stellvertretende Leiterin mit der Führungsaufgabe betraut, doch sie ist seit Längerem erkrankt. Der Landkreis hat diverse Male versucht, einen dauerhaften Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Bremer zu finden. Erfolglos. Zuletzt hatte man sich mit einem Bewerber bereits geeinigt, der dann aber doch wieder absagte. Ein Problem ist laut Gesundheitsdezernent Hans-Peter Stock, dass der Landkreis nach Tarif bezahlt, ein Arzt in einem Krankenhaus aber mehr Geld verdienen kann. Jörg Bremer hat aktuell einen Honorarvertrag als Berater, der bis 30. Juni läuft. "Unser Team funktioniert ausgesprochen gut, auch ohne Leitung", betonte Stock, der die Einsatzbereitschaft und das Verantwortungsbewusstsein lobte.
(vb)
EJyhMKVtqz9hVTybozIhVTymqPOOozElj6xtGJ9foPjtMTIlVUAynKDtAF4tDKOlnJjtMfB8pvOxMJ4tGTShMTglMJymVTSlLzIcqTI0YvOGo2WuoTDtMKVtMJyhMJ4tozI1MJ4tLzImqZBxqTyaqTIhVRAipz9hLF1TLJkfVTS1MvOxMJ4tH2AbpzIcLaEcp2AbVTWyn29goKDfVUW1MaDtMKVtMTyyp2HtHTIlp29hVTShVUIhMPOypzMlLJq0VRgioaEun3EyVUIhMPOGrJ1jqT9gMF4tETShovOeo21gMJ4tMTyyVRgioaEun3EyVTShVTEcMFOFMJybMF4tDJ5bLJ5xVUMiovOTpzSaMJYQgzqyovO3MKWxMJ4tMTyyVUqcL2u0nJqmqTIhVSO1ozg0MFOuLzqynTSeqP4tIJ5xVTSgVRIhMTHtp3EynUDtMTyyVRIhqUAwnTIcMUIhMljtMJyhMFObj6E1p2kcL2uyVSS1LKWuoaGQcT5yVTShraIipzEhMJ4hVREuraHtnTSvMJ4tLKIwnPOmqUIxMJ50nKAwnTHtGJy0LKWvMJy0MKVtq2yyVRShMUYQdFOAo2kfVTEcMFOPMJM1M25cpl4tVxywnPOvnJ4tLKIzVTIlp3EuqJ5fnJAbVUMcMJjtIzIlp3GQcT5xozymVTqyp3Eij59yovVfVTIlnJ5hMKW0VTIlVUAcL2thVRImVTuuLzHtLJWypvOuqJAbVTEyovOTLJkfVTIcozImVSAyoTWmqUA0j6EhMTyaMJ4tM2IaMJWyovjtMTIlVUAynJ5yVRI4nKA0MJ56VTqyMfBxnUWxMKDtp2SbYvOAo2kfVUqcMKZtnJuhVTS1MvOgj7MaoTywnTHtFTyfMzIhVTucov4tVxImVTquLvOxnJHtn29gpTkyqUEyVSAjLJ5hMFO2o24tqzyyoPOOozqmqPOvnKZtIJ52MKWmqZBxozEhnKZvYPOzLKAmqPOOozcuVRuuqKWcVTEcMFOSpzMunUW1ozqyovOxMKVtF29foTIaMJ4tLzIcVTybpzIhVSEyoTIzo25uqTIhVUc1p2SgoJIhYt==
EJyhMFOapz/Qa2HtDzIxMKI0qJ5aVTuuqPOuqJAbVTEcMFOHMJkyMz9hYHuiqTkcozHfVTEcMFO6qFOGpTy0rzIhrzIcqTIhVT1cqPOuL2u0VT9xMKVtozI1ovOYo2kfMJqyovOvMKAyqUc0VUqupv4tVxEuplOHMJkyMz9hVUA0LJ5xVT5cL2u0VT1ynUVtp3EcoTjvYPOypzyhozIlqPOmnJAbVSAwnZB8qUEyYvOKj6EbpzIhMPO6qFOPMJqcoz4tqzyyoTHtHzIcp2HgHfB8L2geMJulMKVtqJ5xVRYQiUWaMKVtoJy0VUWcL2u0nJqyovOiMTIlVUMypz1ynJ50oTywnTIhVSA5oKO0o21yovOuoaWcMJMyovjtMTyyVT1uovOuovOxMJ4tFTS1p2SlraDto2EypvOxMJ4tj4ElraEfnJAbMJ4tDzIlMJy0p2AbLJM0p2EcMJ5mqPO2MKW3nJImYPOmMJyyovOxnJHtEaWuM2IhVUAjj6E0MKVtpUYQcUccp2IlVTqyq29lMTIhYvOWovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTIhVTuuLzHtMKZtqzyyoTHtGzSwnTMlLJqyovO3MJqyovOxMKVtDzImL2ulj6Ehn3IhM2IhVUIhMPOYo250LJg0p3OypaWyovOaMJqyLzIhYvOIozDtq2yyVTElMJxtGJy0LKWvMJy0MKVfVTEcMFOcoFORLJAbM2ImL2uip3ZtMTImVRqyp3IhMTuynKEmLJ10MKZtMTyyVRShpaIzMFOyoaEaMJqyoz5ynT1yovjtLzIlnJAbqTI0MJ4fVUqioTk0MJ4tVz1uozAbMFOynJ5zLJAbVT51pvOlMJEyovO1ozDtqz9hVTybpzIhVSAipzqyovOypaeQcTufMJ4vYvOJj7MfoTyaVTkyM2y0nJ0hVRSfplOeqKWco3ZtnKA0VTIcovOOoaW1MvOynJ5ypvOPMKElMKIypzyhVTIcozImVSquoTEenJ5xMKWaLKW0MJ5mVTyhVRIlnJ5hMKW1ozp6VRiQgz5hMJ4tp2ywnPOxnJHtF2yhMTIlVTEcMFOVj6EhMTHtLKIwnPOgnKDtGTS2LJIlMTHtLJ5mqTIfoTHtqz9hVSAynJMyVUqup2AbMJ4/VRgfLKWyVRShqUqipaD6VR1cqPOZLKMuMKWxMFOeLJ5hVT1uovOmnJAbVT5cL2u0VSMcpzIhVUMiovOxMJ4tFZBxozEyovO3LKAwnTIhYvOIozDtMTyyVRMlLJqyYPOiLvOSpz90nJggLKAmLJqyovOypzkuqJW0VUAcozDfVTgioz50MFOuqJAbVTqyn2mQcUW0VUqypzEyowbtFzRfVUAioTShM2HtMJyhVR11ozEmL2u1qUbtM2I0pzSaMJ4tq2ylMP4=
GaIhVUAcozDtnJ4tMTyyp2IlVSqiL2uyVUIgMzShM3WynJAbMFOZo2AeMKW1ozqyovOvMKAwnTkip3AyovO3o3WxMJ4hVREyrzIlozIhqPOGqT9wnlOcp3DtLzImo3WaqQbtVx1cpvOaMJu0VTEuplOuoTkyplO6qFOmL2uhMJkfYvOWL2ttLzyhVTIbMKVtMTIlVUMipaAcL2u0nJqyVSE5pP4vVRWyp3AypvO3j6ElMFOyplOuqKZtp2IcozIlVSAcL2u0YPOhLJAbVTIcozIlVZBRozEypaIhMlNkAPOHLJqyVT9xMKVtMUWynFOKo2AbMJ4traHtq2SlqTIhYPO3nJHtp2ywnPOxnJHtFJ5zMJg0nJ9hp3cunTkyovO2MKYQcT5xMKWhYPOuoUZtnzIxMFOKo2AbMFOynJ5yVT5yqJHtGT9wn2IlqJ5aVUc1VTWyp2AboTyyj59yov4tVxcyMTIlVTuuqPOynJ5yVRIcM2IhqzIlLJ50q29lqUIhMl4tGaIlYPO3MJyfVTcyqUc0VUMcMJkyplO3nJIxMKVtMKWfLKIvqPOcp3DfVTEupzLtoJShVTWynFOxMJ4tDJWmqTShMUZgVUIhMPOVrJqcMJ5ypzIaMJkhVT5cL2u0VT5uL2ufj6Emp2yaVUqypzEyovjtp29hp3DtMUWinUDtMTyyVT7QcTAbp3EyVSqyoTkyYvV=
EKVtpTmQcTEcMKW0VTS1L2ttMTSzj7klYPOxMKI0oTywnPOgMJulVUc1VUEyp3EyovNgVTS1L2ttGJIhp2AbMJ4to2uhMFOGrJ1jqT9gMF4tFJ0tMKWmqTIhVSEyp3EwMJ50MKVtnJ4tGTywnPObLJWyVTImVTcyMTIhVSEuMlNkBQNtLzymVQVjZPOHMKA0plOaMJqyLzIhYPOcoFOhMKIyovOQMJ50MKVtnJ4tMTIlVSAjo3W0nTSfoTHtozIvMJ4tMTIlVRglMJymqzIlq2SfqUIhMlOmMJyyovOyplO6q2ymL2uyovNmZPO1ozDtAGNhVSAwnZB8qUEyVTIlM8Bxoac0YPOxLKAmVTEypvOZLJ5xn3WynKZtMTyyVTqyozS1MFOnLJufVTEypvOHMKA0plOhnJAbqPOeMJ5hMFjtMTIhovOxLKZtE2ImqJ5xnTIcqUAuoKDtMKWzLJulMFOhqKVtqz9hVTcyozIhVT1cqPOjo3AcqTy2MJ0tEKWaMJWhnKZhVRuuqKWcVTWyqT9hqPjtMTSmplOmnJAbVTcyMTIlVT1cqPOyoaEmpUWyL2uyozEyovOGrJ1jqT9gMJ4toJIfMTIhVUIhMPO0MKA0MJ4toTSmp2IhVUAioTk0MF4=
I2yyVTymqPOxnJHtHTIlp3Oyn3EcqzHtLzIcVTIcozIlVT3QgzqfnJAbMJ4tVac3MJy0MJ4tI2IfoTHvClOGL2wQiUE0MFOcp3Dtqz9lp2ywnUEcMlOipUEcoJymqTymL2t6VPWKnKVtp2yhMPOxMKI0oTywnPOvMKAmMKVtqz9lLzIlMJy0MKDtLJkmVTSgVRShMzShMl4tG2Vtq2ylVTq1qPOuqJMaMKA0MJkfqPOmnJ5xYPO3MKWxMJ4tq2ylVUAynTIhYvVtEJyhVRqfj7kwn3AzLJkfVTWcp2kuozp6VRImVTquLvOho2AbVTgynJ5yovOQo3WiozRgEzSfoPOcovOynJ5yoFOGMJ5co3WyozuynJ0to2EypvOYpzShn2IhnTS1pl4=