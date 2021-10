Das Impfzentrum des Landkreises Gießen ist Geschichte

Die Wand mit den Aufklebern der Impflinge, daneben der Ausgang: Das Impfzentrum in Heuchelheim ist Geschichte. Foto: Friese

KREIS GIESSEN - Das Impfzentrum des Landkreises Gießen im Obergeschoss des Heuchelheimer Roller-Marktes ist nach 252 Tagen ununterbrochenem Betrieb Geschichte. Mit dem Ablauf des gestrigen Donnerstags wurde es geschlossen. So hatte es die Landesregierung entschieden. Doch auch am letzten Tag waren Impflinge vor Ort, um sich die Schutzimpfung gegen das Coronavirus zu holen, teilweise auch die Erstimpfung. Stand 27. September waren 224 117 Dosen verabreicht worden. Im Vergleich aller Impfzentren in Hessen belegt Heuchelheim damit den dritten Platz. Der Durchschnitt betrug 889, die Höchstzahl 2250 Dosen an einem Tag. Bei einem Pressegespräch am Donnerstagnachmittag zogen die Verantwortlichen Bilanz. Im Mittelpunkt stand dabei der Dank an die Mitarbeiter für deren Engagement.

Beim ersten Pressetermin am 4. Dezember 2020 war im Obergeschoss des Möbelmarktes noch nicht viel zu sehen. Die zwei großen Räume, durch Treppen miteinander verbunden, waren durch Baustellenlampen nur spärlich beleuchtet und es lief Musik. 25 Aktive des Technischen Hilfswerks (THW) kümmerten sich um die Elektrik. Knapp zwei Stunden später gab es schon diverse Lampen, die die Räumlichkeiten erhellten und deren Dimension verdeutlichten. Über 3500 Quadratmeter standen für das Impfzentrum des Landkreises Gießen zur Verfügung.

Drei Wochen Zeit

Dieser hatte wenig Zeit, die Örtlichkeit zu finden und entsprechend einzurichten. Nach dem Einsatzbefehl des Landes musste innerhalb von drei Wochen Betriebsbereitschaft hergestellt werden. Dass man nicht irgendeinen Standort aussuchen konnte, erklärt sich von selbst. Denn die Wirtschaftlichkeit war ein wichtiges Kriterium. Mancher potenzielle Vermieter verlangte das Sechsfache der Miete und hatte folglich keine Chance auf den Zuschlag. Mit dem Eigentümer des Roller-Gebäudes wurde der Landkreis handelseinig. Das komplette Obergeschoss stand ohnehin leer.

Partner bei dieser "Mammutaufgabe", wie es Landrätin Anita Schneider (SPD) nannte, waren das DRK und die Johanniter. Sie dankte dem mehr als 500 Köpfe zählenden Team und den Verantwortlichen der beiden Hilfsorganisationen. "Das Impfzentrum war eine ganz große Erfolgsgeschichte und Sachen Engagement für die Region", meinte sie.

Die ersten Impfungen fanden bereits vor der Eröffnung des Zentrums statt. Sie wurden ab 27. Dezember in verschiedenen Pflegeheimen verabreicht. Als das Impfzentrum am 19. Januar seine Türen öffnete, war es als zunächst eines von sechs in Hessen auch für die Bürger aus den Nachbarlandkreisen Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau zuständig.

"Mangelverwaltung"

Schneider erinnerte an die Anfangszeit und den zeitlichen Druck, unter dem das Impfzentrum betriebsbereit gemacht werden musste. Dies sei nur gelungen wegen des Einsatzes der Einheiten des Katastrophenschutzes wie THW und Feuerwehr. Doch zunächst herrschte "Mangelverwaltung". "Alles war vorbereitet, nur der Impfstoff fehlte. Dieses ungeheure Interesse an einer Impfung würden wir uns heute wünschen." Die Mitarbeiter hätten eine hohe Bereitschaft zum Engagement gezeigt, hohe Flexibilität bewiesen und seien den Impflingen mit großer Freundlichkeit begegnet.

Für den Betrieb des Impfzentrums gab der Landkreis Gesamtkosten von mehr als 13 Millionen Euro an, die von Land und Bund übernommen wurden. Leiter Mario Binsch erläuterte, dass 84 Prozent Personalkosten seien. Rund 500 Menschen waren beschäftigt. Das Personal teilte sich auf in 210 medizinische Fachangestellte, 160 Verwaltungskräfte, 85 Ärzte sowie 50 Mitarbeiter, die unter anderem als Logistiker oder Sozialarbeiter tätig waren. Zum Team gehörten nicht nur Personen aus offensichtlichen Berufen wie Rettungssanitäter, Apothekerin oder Arzthelferin. Weitere vertretene Berufe waren Pilot, Metallbauer oder Flugbegleiterin.

Den Einsatz der Mitarbeiter würdigten auch Christian Betz vom DRK und Marco Schulte-Lünzum von den Johannitern. Betz sprach von einer "Leistung von Menschen für Menschen". Dr. Renate Braun, die ärztliche Leiterin, hob den Einsatz der Impfärzte hervor. Dr. Stefan Dahlke, ihr Stellvertreter, zeigte sich "fasziniert von dem, was hier täglich passiert ist". Binsch war froh darüber, dass es abgesehen von Stürzen oder Unwohlsein nach der Impfung keine ernsten medizinischen Vorfälle gegeben habe.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Landkreis Gießen hat von der Volksbank Mittelhessen ein Gebäude im Watzenborner Weg 8 in Gießen gemietet. Gemeinsam mit den Partnern von DRK und Johannitern wurde dort eine Impfambulanz eingerichtet, die am kommenden Montag, 4. Oktober, den Betrieb aufnimmt. Sie wird sieben Tage die Woche jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein und maximal drei Impfstraßen bieten, sodass bis zu 150 Impfungen am Tag möglich sind. Termine können unter 06421/20106885 (täglich zwischen 7 bis 20 Uhr), per E-Mail an mobil-impfzentrum-gi@drk-mittelhessen.de oder im Internet unter https://impfambulanz-landkreis-giessen.probatix.de/de/pick-slot vereinbart werden.

Außerdem wird ab Freitag, 15. Oktober, täglich zwischen 7 und 19 Uhr ein Impfbus, den das DRK angeschafft hat, in den Kommunen unterwegs sein. Sie habe die Bürgermeister gebeten, Orte mit Stromanschluss, Parkplätzen und sanitären Anlagen zu benennen, berichtete Schneider. Dies wird nun koordiniert und es soll einen Fahrplan mit festen Zeitpunkten geben, an denen der Bus immer bestimmte Orte ansteuert.

Darüber hinaus sind mobile Teams in der Impfambulanz stationiert, die aktuell Senioreneinrichtungen aufsuchen, deren Bewohner bereits sehr früh geimpft wurden und nun eine dritte Dosis erhalten. Bislang gab es laut Landkreis 2426 dritte Impfungen.

Außerdem soll es weiter Sonderimpftermine geben, zum Beispiel an Schulen, Hochschulen, beim Gießener Wochenmarkt, bei Flohmärkten oder Veranstaltungen. Dadurch waren bislang 2789 Dosen verabreicht worden.