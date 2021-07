Das Meer, die Wälder und historische Persönlichkeiten

"Courage und Rebellion" heißt diese Serie historischer Persönlichkeiten. Fotos: Schultz

LICH - Eine herausragende Ausstellung ist jetzt im Dormitorium des Klosters zu sehen. Zu sehen sind Werke des kürzlich verstorbenen Malers Günther Hermann und seines Kollegen und Freundes Bodo W. Klös. "Malerei, Zeichnung & Radierung" heißt die Schau, die bei der Eröffnung enormen Besuch verzeichnen konnte.

Es ist die sechste und letzte gemeinsame Ausstellung der beiden Künstler geworden. Das Dormitorium ist wie gewohnt in zwei Hälften geteilt, wobei die Werke Hermanns auf der Sonnenseite gehängt sind, eine friedliche Übereinkunft. Günther Hermann (1956 - 2020) lebte und arbeitete im Raum Gießen und Marburg. Nach dem Studium an der Frankfurter Städelschule war er seit 1981 Dozent an der VHS Gießen für Malerei und Radierung. Seit 1984 arbeitete er als freischaffender Maler und Grafiker.

"Alles Fließende mündet ins Meer" formuliert Kunsthistoriker Dr. Friedhelm Häring auf der Einladung. Ein Satz zu Hermanns Arbeit, der sich zuletzt überwiegend mit Darstellungen des Meeres beschäftigt hatte. "Seine Farbradierungen, die in ihrer Ausdruckskraft und Farbgestaltung an die großen Impressionisten erinnern, faszinieren durch ihre statische Ruhe und ihre geradezu Van Gogh'sche Bewegung gleichermaßen", schwärmte Kunsthistoriker Häring völlig zu Recht. Es scheine, als habe sich der Künstler, etwa bei der "Allee auf Rügen" in das Wesen der Bäume hineinversetzt, um sie zu porträtieren. Dafür spreche auch das von ihm geschriebene und illustrierte Buch "Faszination Bäume", in dem er sich mit diesen Lebewesen auseinandersetzt. Ein Seerosenteich zeigt sich in Monet'scher Pracht, und Landschaftsgärten in Wörlitz oder Stourhead ruhen paradiesisch schweigsam in sich. Lavendelfelder bis zum Horizont duften vernehmbar, und beim wiegenden Klatschmohn spürt man den Wind über den Feldern.

Seit Jahrzehnten widmete sich Hermann der Natur als Freilichtmaler, er skizzierte, fotografierte und zerlegte die Farberscheinungen der Welt in Radierungen. "Es ist dieser jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Auflösung des Gesehenen in Farbe zu verdanken, die den Künstler befähigte, uns mit diesem Zauber an Malerei zu beschenken," schreibt Häring. Hinzu kommen die Meeresdarstellungen, die Hermann mit einer magischen Lichtqualität ausstattete, die den Betrachter nicht mehr so leicht loslässt.

Bodo W. Klös, Jahrgang 1952, lebt und arbeitet in Lich. Er begann seine künstlerische Laufbahn 1977 bei Gerhard Sturm mit Radieren im Atelier, später folgten Workshops. Klös' Werk ist zum einen geprägt von größter handwerklicher Präzision und Umsicht und bei aller zuweilen auftretenden drastischen Sichtweise ausnahmslos auf verbindliche Art kompositorisch und ästhetisch ausgewogen. Für Häring lebt in seinen Bildern "das versonnene Staunen vor einer toten Kröte, wie der wachverträumte Blick auf pralle Weiblichkeit. Er relativiert die Dinge und Menschen, misst sie am Alltag, an seinem Leben. Er zeigt im Radieren und Zeichnen die Fesselung an die Geschlechtlichkeit und die Furcht vor dem Tod, die Verzweiflung am Leben und die Lebensfreude." Die Kunst von Bodo W. Klös besitze sozial engagiertes Profil. In seinen Einzelblättern, Illustrationen, Büchern, Mappenwerken verdeutliche er Alltag und das Heute, den Etikettenschwindel und die geheimen Freuden. "Was seine Kunst sympathisch macht, ist, dass sie nicht distanziert, ironisch oder sarkastisch ist, dass man vielmehr eine liebevolle Anteilnahme spürt."

Klös zeigt eine neue Reihe von Gesichtern historischer Persönlichkeiten, "Courage und Rebellion", mit Alexander von Humboldt, Heinrich Heine, Georg Elser, Kurt Eisner und Georg Büchner und in einer zweiten Reihe Bert Brecht, Rosa Luxemburg, Klabund, Willy Brandt und Colette. Es sind Begegnungen mit historischen Persönlichkeiten, berührend und warm. Die Kombination der nahezu "über-sinnlichen" Naturdarstellungen Hermanns, einem Füllhorn von ästhetischer Pracht, mit Klös' oft satirischem Humor und tiefer menschlicher Klarheit bietet überreichlich Anregung und Betrachtensfreude. Große Kunst eben.

Öffnungszeiten der bis zum 15. August laufenden Ausstellung sind Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Führungen mit Friedhelm Häring gibt es am Samstag, 31. Juli, um 14 und 16 Uhr. Künstlergespräche mit Bodo W. Klös gibt es am Samstag, 24. Juli, und Samstag, 7. August, jeweils um 16 Uhr. Zur Ausstellung erschienen zwei hochwertige Kataloge mit Texten von Häring mit zahlreichen Farbabbildungen, in Zusammenarbeit mit dem Buchkunstverlag Müth und edition noir. Der Preis beträgt 12 Euro.