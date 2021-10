Das Probeliegen wurde vertagt

Beim nächsten Auftritt will Kai Engelke (links) wieder im Bestattungshaus probeliegen. Vielleicht legt sich dann auch Lothar "Black" daneben. Foto: Czernek

GRÜNBERG/GIESSEN - Grünberg/Giessen. Kai Engelke gehört zu den festen Konstanten des Krimifestivals Gießen, der seit Jahren ein gern gesehener Gast im Bestattungshaus Kümmel ist. "Ich habe auch schon einmal probegelegen", sagte er dazu und bedauerte zugleich, dass er für sein aktuelles Gastspiel auf andere Räume ausweichen musste. Dafür beglückte er seine Fans diesmal gleich mit zwei Vorstellungen am Sonntag: Zur Matinee kam er in das heimelige Kino in Grünberg und zur Kaffeestunde las er in der Gießener Kulturkirche St. Thomas Morus.

Langweilig war es bei keiner der beiden Lesungen, denn Engelke hatte die Pandemiezeit für das Schreiben von neuen, kleinen, irrwitzigen Geschichten genutzt. So stellte er dem Publikum sein jüngstes Werk "Sarg die Wahrheit" vor, in dem er in 27 kleinen Geschichten Liebe, Mord, Tod und Teufel und schräge Typen beschreibt. Dabei ließ er nicht unerwähnt, dass er den Titel sich von dem Gründer und Veranstalter des Festivals, Uwe Lischper, entliehen habe, denn dies war auch das Motto der Reihe im Jahr 2015. Natürlich habe er gern der Verwendung dieses Titels zugestimmt versicherte Lischper im Anschluss.

Der Sprachvirtuose aus dem Emsland versteht es meisterlich, kleine, kurze, fast alltägliche Begebenheiten in ebenso kurze und treffsichere Geschichten zu packen, die immer einen Überraschungseffekt beinhalten. Er ist Meister des Ungesagten, der drei Sternchen, denn die eigentliche Tat wird nicht beschrieben. Hier geht es stattdessen um die Vorgeschichte und das Resultat, das oft mit dem Tod endet, manchmal aber auch nicht.

Neu war in diesem Jahr auch sein musikalischer Kompagnon, da der langjährige Begleiter Helm van Hahm kurzfristig absagen musste. Wen er allerdings an dessen Stelle aus dem Hut zauberte, konnte sich aber ebenso hören lassen: der Liedermacher Lothar "Black" Lechleiter, ein Teil des legendären Duos "Schobert und Black", die in den 1970ern als selbsternannte "Erfinder des höheren Blödsinns" Erfolge feierten und damals in einem Atemzug mit Reinhard May und Hanns Dieter Hüsch genannt wurden. Den älteren Semestern im Publikum war er daher durchaus noch ein Begriff. Allerdings hatte sich Black nach dem Tod von Wolfgang "Schobert" Schulz im Jahr 1992 lange aus dem Musikgeschäft verabschiedet. Erst in jüngster Zeit nimmt er wieder die Gitarre vor Publikum in die Hand.

Zwar sind die Haare schon lange nicht mehr lang und "black" (schwarz), an Sprachwitz und schwarzem Humor hat er hingegen nichts eingebüßt. Engelke und Schwarz kennen sich nach eigenem Bekunden auch schon seit Urzeiten. In Grünberg wechselte sich so die Lesung mit Songs, gepaart mit treffsicheren Limericks von Black, harmonisch und zugleich treffsicher ab. In Thomas Morus war Engelke solo angekündigt, nahm jedoch selbst die Gitarre und Ukulele in die Hand, um die Lesung mit pfiffigen Liedern zu umrahmen. Und er konnte seinen Freund überzeugen, ebenfalls etwas zum Auftritt beizutragen. Das machte er so gut, dass Engelke anschließend feststellte: "Wenn ich gewusst hätte, wie schön Du singst, hätte ich gar nicht selbst angefangen." Das riecht nach einer Wiederholung dieser Duo-Besetzung.

Im kommenden Jahr, so hofft Engelke, sollen die Geschichten dann wieder in der gewohnten morbiden Umgebung zwischen Särgen und Urnen vorgetragen werden. Vielleicht ist dann auch wieder sein alter Kumpel "Black" dabei, dem es gut in Mittelhessen gefiel und der versprach, für weitere Gastspiele wiederzukommen. Man darf also gespannt sein.