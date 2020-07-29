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Mittwoch, 29.07.2020 - 07:00
4 min

Das sagen Biker über den Lärm ihrer Motorräder

Anfangs waren die Mitglieder des Motorradklubs "Road Crawlers Germany" über ein teilweises Motorrad-Fahrverbot erstaunt. Inzwischen sind sie sauer. Nur wenige Biker würden sich daneben benehmen.

Von Ines Jachmann und Stefan Weil
Die Mitglieder des MC "Road Crawlers Germany" sind entsetzt über die Debatte zum Motorrad-Fahrverbot. Foto: Jachmann

Die Mitglieder des MC "Road Crawlers Germany" sind entsetzt über die Debatte zum Motorrad-Fahrverbot. Foto: Jachmann

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