Daubringen: Schock nach gewaltsamem Tod eines 70-Jährigen

DAUBRINGEN - Die Polizei hat am Dienstagabend in Daubringen einen 70-Jährigen tot auf der Straße liegend gefunden. Gegen 19.10 Uhr wurden die Beamten zu einer Auseinandersetzung in der Straße "Im Steingarten" gerufen. Erste Ermittlungen ließen auf eine Gewalttat schließen, ein 56-Jähriger wurde wenig später festgenommen. Gegen den Staufenberger wurde Haftbefehl wegen Verdacht des Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erlassen. Er wurde laut Staatsanwaltschaft in eine Haftanstalt gebracht.

"Geschockt und einfach nur traurig" zeigte sich Staufenbergs Bürgermeister Peter Gefeller am Morgen danach. Auch Manfred Hein, Ortsvorsteher und Stadtverordneter, ist erschüttert. Spielte sich die Tat doch in seiner unmittelbaren Nachbarschaft ab. Auch das Opfer gehörte der Stadtverordnetenversammlung an, sein Platz war in der Sitzung am Dienstag leer geblieben. Zu diesem Zeitpunkt ahnte jedoch keiner in dem Gremium, dass sich ganz in der Nähe die Tat abspielte, die den 70-Jährigen das Leben kostete.

Zu der Gewalttat war es während einer Auseinandersetzung zwischen dem mutmaßlichen Täter und seiner früheren Lebensgefährtin gekommen. Zeugen hatten Polizei und Rettungskräfte informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der Beschuldigte auf der Straße mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Streit geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Während dieses Streits, an dem neben dem späteren Opfer noch weitere Personen beteiligt gewesen seien, soll der Tatverdächtige den 70-Jährigen schließlich mit einem scharfen Gegenstand tödlich verletzt haben. "Wir gehen von einem Messer als Tatwaffe aus, das der mutmaßliche Täter wahrscheinlich mitgebracht hat. Aber das ist noch nicht gesichert", erklärte Staatsanwalt Thomas Hauburger auf Anfrage dieser Zeitung. Es habe in der Vergangenheit wohl schon häufig verbale Auseinandersetzungen zwischen dem Verdächtigen und seiner Ex-Lebensgefährtin gegeben.

Am Tatabend waren laut Hauburger der 56-jährige mutmaßliche Täter, dessen Schwester sowie seine frühere Lebensgefährtin, deren jetziger Lebenspartner und das spätere Opfer aufeinandergetroffen. "Es muss alles sehr schnell gegangen sein. Das ist leider oft so. Plötzlich ist zum Beispiel ein Messer im Spiel und jemand liegt tot am Boden", so Hauburger. Die Obduktion des Verstorbenen sei für Mittwoch vorgesehen.

Als Manfred Hein am Dienstag von der Stadtverordnetensitzung nach Hause fuhr, sah er ein Aufgebot von Polizei und Rettungskräften vor dem Haus, wo die Tat geschah. Kurz darauf habe er erfahren, was passiert war. Das habe sich mittlerweile herumgesprochen wie ein Lauffeuer, die Menschen im Dorf seien schockiert.

Auch Hein hat schon von vorausgegangenen Auseinandersetzungen gehört. Der Ex-Lebensgefährte der 42-Jährigen habe die Trennung von der Frau und den Kindern wohl nicht hinnehmen wollen, habe auch Drohungen gegen ihren neuen Freund ausgesprochen. Auch das spätere Opfer sei seines Wissens davon nicht ausgenommen gewesen, sei der 70-Jährige doch mit dem neuen Partner der Frau befreundet gewesen. Er könne sich vorstellen, dass das Opfer womöglich schlichtend in den Streit eingreifen wollte. "Aber das ist nur eine Vermutung", so Hein, der nicht spekulieren will. Seiner Ansicht nach ist die ganze Situation am Dienstagabend eskaliert, leider mit tödlichem Ausgang. "Man denkt, so etwas passiert normalerweise in einer Großstadt, aber doch nicht hier auf dem Dorf", meinte der Ortsvorsteher.

Gefeller fasste es kurz zusammen: "Schockzustand". Dies sei eine Tat, mit der man nicht rechne. Als er die Sitzung am Dienstagabend verlassen habe, seien ihm zwar Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht aufgefallen, er habe sich zunächst nichts dabei gedacht. Als Bürgermeister ist Gefeller auch oberster Dienstherr der Freiwilligen Feuerwehr, die mitgeholfen habe, den Tatort auszuleuchten. Auf diesem Wege habe er von der Tat erfahren, wisse aber noch keine näheren Umstände. "Es ist einfach nur traurig, mein Mitgefühl gilt den Angehörigen." Der Verstorbene sei ein politisch aktiver Mensch gewesen, da kenne man ihn natürlich. "Hier kennt jeder jeden." Auch im Rathaus seien die Mitarbeiter schockiert. "Wir müssen leider einsehen, dass wir nicht auf einer Insel der Glückseligen leben, so etwas passiert auch bei uns. Es ist schlimm, dass das so ist", erklärte Gefeller.

Die weiteren Ermittlungen dauern laut Thomas Hauburger an. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung am Dienstagabend geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gießen unter der Rufnummer 0641/7006-0 zu melden.