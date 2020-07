Daubringen: Start im Kultur-Café am 19. Juli

Die Macher des Kultur-Cafés vom Verein Impuls haben viel vor. Fotos: Verein Impuls

Daubringen (red). Der Verein Impuls, Kulturpolitischer Arbeitskreis Staufenberg, hat einen neuen Vorstand gewählt. Aufgrund des Ausscheidens einiger Vorstandsmitglieder wurden die Aufgaben neu vergeben. Der Vorstand ist nun wie folgt aufgestellt: Vorsitzende Barbara Pohl-Hondrich, Stellvertreter Peter Müller, Kassierer Lothar Schreyeck, Stellvertreter Udo Dort, Schriftführerin Susanne Rotter, Beisitzer sind Barbara Nölle, Gerhard Raygrotzki und Karin Mohr.

Die Mitgliederversammlung hatte außerdem über das weitere Vorgehen bezüglich der Eröffnung des Kulturcafés zu beraten. Der Verein betreibt diese Begegnungsstätte unter dem Dach der neuen DRK-Kita. Lange hatte man auf diesen Tag hingearbeitet und sich schon gefreut, doch die große Eröffnungsfeier im März musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun überlegt man, sie im Spätsommer nachzuholen. Wegen der aktuell noch bestehenden Beschränkungen dürfte aber nur eine begrenzte Anzahl Besucher zugelassen werden, was der Idee einer großen Eröffnungsfeier widersprechen würde. Hier sollen in Zukunft alle zusammenkommen können, es soll Veranstaltungen für Jung und Alt geben, Kontakte sollen geknüpft und Begegnungen gefördert werden. All dies ist in Zeiten von Corona nur bedingt möglich, sodass sich die Mitgliederversammlung schließlich dafür aussprach, die große Eröffnungsfeier auf das nächste Jahr zu verschieben und in diesem Jahr mit kleinen Veranstaltungen zu beginnen.

Den Auftakt macht bereits am Sonntag, 19. Juli, das nachmittägliche Kulturcafé. Von 15 bis 17.30 Uhr werden Kaffee, Kaltgetränke und Kuchen angeboten. Das Café wird jeden ersten und dritten Sonntag im Monat geöffnet haben. Darüber hinaus soll es Musikvorträge, Lesungen und Spieleabende geben, immer natürlich unter Einhaltung der dann geltenden Regelungen betreffend Abstand und Hygiene und unter der Voraussetzung, dass sich die Situation nicht wieder verschlimmert. Die genauen Termine und Programmpunkte werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Über die Veranstaltungen in der Begegnungsstätte hinaus soll es auch in diesem Jahr wieder Musikveranstaltungen im Rahmen des Kultursommers auf der Burg Staufenberg geben, die der Verein Impuls in Zusammenarbeit mit der Heimatvereinigung und dem Bund Deutscher Pfadfinder organisiert. So wird am 14. August die Gruppe "Balladeire" auftreten, am 15. August ist die Band "Radio 2020" rund um Peter Herrmann vor Ort und am 16. August, in der Traumsommernacht, treten zunächst "Fallou Sy und Herr Petermann" und anschließend ein artistisches Feuertheater von Entourage Berlin unter dem Titel "Cirque Ex Marionettiste" auf. Karten gibt es nur im Vorverkauf, da die Besucherzahl auf 80 Personen begrenzt ist. Am Samstagnachmittag, 15. August, wird es zusätzlich einen Familiennachmittag mit Frederic Vahle, Dietlind Grabe-Bolz und Band geben, der von dem Projekt "Dabeisein" im Rahmen des Demokratiefestivals veranstaltet wird.

Die Veranstaltung "Kultur im Garten" bei Susanne Rotter und Udo Dort, ursprünglich geplant für den 21. Juni mit einem Vortrag über Wildkräuter im eigenen Garten und deren Verwendungszweck, musste auch leider ausfallen und wird vermutlich erst im nächsten Jahr stattfinden. In diesem Zusammenhang sind Gartenbesitzer dazu aufgerufen, sich ebenfalls mit einem kleinen Beitrag an der Reihe zu beteiligen.

Gerade in Corona-Zeiten sei das Treffen unter freiem Himmel in einem schönen Garten eine gute Abwechslung. Sitzgelegenheiten und Getränke können über den Verein organisiert werden. Der für März 2020 geplante Flohmarkt soll im nächsten Jahr nachgeholt werden. Ob es in diesem Jahr ein Glühweinfest am Wiegehäuschen geben wird, muss die Corona-Entwicklung zeigen.

Wer Interesse an den Veranstaltungen hat, sei es als Gast oder als Helfer, oder selbst eine Idee für eine Veranstaltung in der neuen Begegnungsstätte oder für die Reihe "Kultur im Garten" hat, kann sich per E-Mail an vorstand@im-puls-staufenberg.de oder telefonisch unter 06406/3757 melden. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage im-puls-staufenberg.de.