Definitiv Ausgangssperre im Landkreis Gießen

KREIS GIESSEN - Jetzt ist es definitiv: Ab Sonntag, 13. Dezember, 0 Uhr, gilt eine nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Gießen. Grund ist, das den dritten Tag in Folge der Inzidenz-Wert der Corona-Neuinfektionen bei über 200 lag. Am Freitag waren es 233,1. Sechs weitere Tote an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind zu beklagen. Die Zahl der Verstorbenen liegt demnach bei 45. 68 Kreis-Bürger müssen sich im Krankenhaus behandeln lassen. Die Zahl der aktiven Fälle beträgt 1862.

Die Ausgangssperre gilt am Sonntag von 0 bis 5 Uhr, dann wieder ab Sonntagabend 21 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr und so weiter. Aufgehoben wird die Ausgangssperre erst, wenn der Inzidenz-Wert an fünf Tagen hintereinander unter 200 sinkt.