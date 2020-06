Demenzberatung in Lich geöffnet

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Auch die Familie ist betroffen, wenn ein Mensch an einer Form von Demenz erkrankt. Der Alltag kann für die Angehörigen herausfordernd sein, deshalb bietet die DRK-Demenzberatung Unterstützung und steht der Familie beratend zur Seite. Wegen der Corona-Pandemie war die Demenzberatung in den vergangenen Wochen nur telefonisch erreichbar, seit Anfang Juni können die Beratungen aber auch wieder vor Ort stattfinden. Das DRK bittet dabei um das Tragen eines Mundschutzes und die Wahrung des Mindestabstands. Die Beratungsstelle befindet sich in der Stadtbibliothek Lich, Kirchenplatz 12 und ist barrierefrei erreichbar. Die Sprechzeiten sind montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Erreichbar ist die Beratungsstelle außerdem unter 06404/806191 oder per E-Mail an demenzberatung@lich.de. Weitere Infos unter www.lich.de/leben-in-lich/gesundheit/demenzberatung/.