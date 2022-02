Demo-Tag: Weniger Teilnehmer als erwartet in Gießen

Querdenker, Gegenprotest sowie Hanau-Gedenken: In Gießen standen am Samstag gleich mehrere Versammlungen an. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In Gießen standen am Samstag gleich mehrere Versammlungen an, im Vorfeld waren zu diesen bis zu 2000 bis 3000 Personen erwartet worden. Letztendlich waren es weniger, nämlich rund 1500. Es blieb den Tag über weitestgehend alles friedlich.

"Die Polizei wird diese Versammlungen mit einer angemessenen Kräfteanzahl begleiten und dabei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit schützen. Auch sollen die Beamten die zuständige Behörde unterstützen, damit die infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen eingehalten werden", hatte die Polizei im Vorfeld hinsichtlich der bei der zuständigen Versammlungsbehörde der Stadt Gießen angemeldeten Versammlungen gesagt.

Im thematischen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zog dann am Samstag vom Messeplatz in der Ringallee aus ein "Schweigemarsch" unter dem Motto "Gemeinsam stark für unsere Kinder" durch die Stadt. An dem Aufzug beteiligten sich laut Polizei in der Spitze bis zu 700 Personen. Ein Teilnehmer wurde während des Demonstrationszuges von der Versammlungsbehörde ausgeschlossen, weil er keine Maske getragen habe, so die Polizei, und das von ihm vorgezeigte Attest von der Versammlungsbehörde nicht anerkannt wurde. Im weiteren Verlauf stellten sich dann an der Ostanlage mehrere Personen dem "Schweigemarsch" in den Weg. Die Polizei leitete den Aufzug daran vorbei, stellte in diesem Zusammenhang die Identitäten der 15 Personen fest und sprach ihnen Platzverweise aus. Gegen 14 Uhr erreichte der Aufzug wieder den Messeplatz, dort fand dann noch eine Kundgebung statt.

"Gießen bleibt bunt" und "Hanaugedenken"

Auf dem Berliner Platz hatte derweil das Bündnis "Gießen bleibt bunt" zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen. Zu der angemeldeten Mahnwache kamen rund 160 Personen.

Zwei Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau hatte am Samstag das Bündnis "Hanaugedenken" zu einer Gedenkveranstaltung geladen, an der laut Polizeiangaben rund 600 Personen teilnahmen.