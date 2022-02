Demonstrationstag: Gießen rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Wegen mehrere Demonstrationen und Kundgebungen muss am kommenden Samstag in der Gießener Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Wegen mehrerer Demonstrationen und Kundgebungen muss am kommenden Samstag zwischen 12 und 18 Uhr in der Gießener Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Das teilte die Stadt Gießen am Dienstagmorgen mit.

"Betroffen von den Einschränkungen sind neben dem Messeplatz an der Ringallee die Gießener Innenstadt einschließlich des Anlagenrings. Der Messeplatz ist an diesem Tag für den Verkehr voll gesperrt", heißt es in der Mitteilung. Nur die beiden äußeren Spuren des Anlagenrings werden voraussichtlich weitestgehend befahrbar bleiben, allerdings sei auch hier mit kurzzeitigen Sperrungen zu rechnen.

Die Stadt Gießen erwartet zu den verschiedenen Versammlungen insgesamt ca. 2000 bis 3000 Personen. Bei den Veranstaltungen zu den Themen "Gedenken an den Anschlag von Hanau", "Gemeinsam stark für unsere Kinder" sowie eine Mahnwache der "Omas gegen Rechts" handelt es sich demnach um Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz. Entsprechende Auflagenverfügungen seien erlassen worden: So bestehen, wie die Stadt weiter mitteilte, eine Maskenpflicht sowie die Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestabstands und von Lärmgrenzwerten.