Donnerstag,
30.07.2020 - 18:15
2 min
Den Förderverein freut es: Brandsburgscheune in Alten-Buseck hat neues Dach
Lange hat der Förderverein drauf gewartet, nun ist die Freude über die gelungene Dachsanierung groß. Für den "Tag des offenen Denkmals" geht man in diesem Jahr digitale Wege.
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