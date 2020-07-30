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Donnerstag, 30.07.2020 - 18:15
2 min

Den Förderverein freut es: Brandsburgscheune in Alten-Buseck hat neues Dach

Lange hat der Förderverein drauf gewartet, nun ist die Freude über die gelungene Dachsanierung groß. Für den "Tag des offenen Denkmals" geht man in diesem Jahr digitale Wege.

Von Eva Pfeiffer
Rund vier Wochen haben die Sanierungsarbeiten am Dach der Brandsburgscheune gedauert. Foto: Pfeiffer

Rund vier Wochen haben die Sanierungsarbeiten am Dach der Brandsburgscheune gedauert. Foto: Pfeiffer

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