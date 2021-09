Denkmalschutzpreis für Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf

Die Preisverleihung (v.l.): Martina Schaad (Hessische Staatskanzlei), Angela Dorn und Markus Harzenetter (Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen) mit Werner Heibertshausen (2. v.r.). Foto: Christine Krienke, LfDH

ALLENDORF/LDA - Es war ein großer Tag für einen kleinen Verein. Die Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf freut sich über eine ganz besondere Auszeichnung: Ihr stellvertretender Vorsitzender, Werner Heibertshausen, nahm am Mittwoch in Wiesbaden von Kulturministerin Angela Dorn den Ehrenamtspreis des Hessischen Denkmalschutzes entgegen. Verbunden mit dem Preis sind 2500 Euro, der Hessenlöwe und eine Urkunde.

"Es ist wichtig, unsere Denkmäler zu bewahren, denn sie sind ein Stück Heimat und erzählen von der Geschichte unseres Landes. Ich bin tief beeindruckt, mit welcher Kraft, Leidenschaft und Sachverstand sich viele Ehrenamtliche über Jahre und Jahrzehnte ideell, oft aber auch finanziell dafür einsetzen, dieses historische Erbe zu schützen", sagte der Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer.

Die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf erstrecke sich über die ganze Bandbreite der Heimatgeschichte. Alte Bauten, Brunnen, Brücken und Wasserhäuser unter Denkmalschutz stellen zu lassen, aber auch die Vermittlung von Geschichte und Kultur seien zentrale Anliegen des 2014 gegründeten Vereins, heißt es aus der Staatskanzlei. Durch die Arbeit des Vereins wurde unter anderem eine große Ausstellung des Malers und Kirchenrestaurators Karl Faulstich aus Allendorf gezeigt, eine alte Bruchsteinbrücke an der Lumda unter Denkmalschutz gestellt und das alte Wasserhaus in Climbach saniert. "Für die Geschichte und die Arbeit unserer Vorfahren hatte ich mich schon immer interessiert", sagt Werner Heibertshausen. Sein erstes Projekt war der Rückkauf und die Sanierung der alten Kirchturmuhr von 1892, die er nach einjähriger Recherche gefunden hatte. "Ich hatte Feuer gefangen und organisierte Geld und Menschen, die mit mir die Uhr reinigten und später zusammenbauten. Alles war Handarbeit, aber wir waren ein eingeschworenes Team. Diese Arbeit hat mich beflügelt, weiter nach alten Schätzen im Archiv und in der Natur zu suchen und aufzuarbeiten. Dies geschieht alles ehrenamtlich und mit viel Herzblut."

Prof. Dr. Markus Harzenetter, Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, lobte das ehrenamtliche Engagement der Preisträger: "Wir haben es in diesem Jahr mit einer besonders großen Anzahl von herausragenden Maßnahmen zu tun, von deren Qualität wir uns vorab im Rahmen einer zweitägigen Jurybereisung quer durch Hessen überzeugt haben."

Dr. Heinz-Georg Sundermann, Geschäftsführer Lotto Hessen GmbH, ergänzt: "Seit der Einführung der Rubbelloslotterie im Jahr 1986, deren Erträge ausschließlich in die Denkmalpflege in Hessen fließen, verleihen wir gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege den Hessischen Denkmalschutzpreis. In diesem Jahr wird dies zum 36. Mal der Fall sein. 265 Preisträger konnten wir einschließlich der Preisträger 2021 inzwischen auszeichnen, die Vorbildliches für das kulturelle Erbe in Hessen geleistet haben - und so auch andere dazu motivieren, weitere Denkmäler zu sichern. Das ist für uns alle ein Gewinn."

Der Preis

Der Hessische Denkmalschutzpreis wird für Leistungen auf den Gebieten der archäologischen Denkmalpflege und der Bau- und Kunstdenkmalpflege vergeben. Insgesamt sind die Preise mit 27 500 Euro dotiert. 20 000 Euro stellt die Lotto Hessen GmbH. Der Ehrenamtspreis (7500 Euro) geht an drei Projekte im Landkreis Kassel, Darmstadt und - ins beschauliche Allendorf/Lda.