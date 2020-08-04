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Mittwoch, 05.08.2020 - 13:30
4 min

Der Garten als Rückzugsort in Zeiten der Krise im Kreis Gießen

In Krisenzeiten ist der Rückzug in den Garten auch im Kreis Gießen Ruheort mit Abstand, aber auch Wirtschaftsmotor. Der Anzeiger besucht das Ehepaar Knabe in seinem Refugium.

Von Ines Jachmann
Manfred Knabe schaut nach seinen Goldfischen. Er ist froh, dass der Teich samt seinen Bewohnern den Umzug in den neuen Garten gut überstanden hat. Foto: Jachmann

Manfred Knabe schaut nach seinen Goldfischen. Er ist froh, dass der Teich samt seinen Bewohnern den Umzug in den neuen Garten gut überstanden hat. Foto: Jachmann

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Fotos
Manfred Knabe schaut nach seinen Goldfischen. Er ist froh, dass der Teich samt seinen Bewohnern den Umzug in den neuen Garten gut überstanden hat. Foto: Jachmann

Manfred Knabe schaut nach seinen Goldfischen. Er ist froh, dass der Teich samt seinen Bewohnern den Umzug in den neuen Garten gut überstanden hat. Foto: Jachmann

Um die Brombeeren zu pflücken, braucht Annegret Knabe eine Leiter. Denn die Zweige des Strauches ragen über die zwei Meter hohe Fichtenhecke. Foto: Jachmann

Um die Brombeeren zu pflücken, braucht Annegret Knabe eine Leiter. Denn die Zweige des Strauches ragen über die zwei Meter hohe Fichtenhecke. Foto: Jachmann

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 04.08.2020 um 07:20 Uhr publiziert.
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