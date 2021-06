Der Turm der evangelischen Kirche beherrscht Krumbachs Dorfbild

Die evangelische Kirche in Krumbach ist das Wahrzeichen des Biebertaler Ortsteils. Foto: Waldschmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KRUMBACH - Wahrzeichen des Biebertaler Ortsteiles Krumbach ist die evangelische Kirche. Der Chorturm des Gotteshauses ist vermutlich dessen ältester Teil. Er beherrscht heute das Dorfbild.

Der Turm ist in der Barockzeit mit einem verschieferten Fachwerksobergeschoss und einem Haubenhelm versehen worden. Er trägt als Schmuck und Abschluss - dies ist bei evangelischen Kirchen eine Besonderheit - nicht einen Hahn, sondern einen Posaune blasenden Engel. Das heute von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Krumbach genutzte Gotteshaus stammt noch aus vorreformatorischer Zeit. Ursprünglich der heiligen Magdalena gewidmet, ist die Krumbacher Kirche im Kern noch romanisch. Dies kann man an den zwei vermauerten Rundbogenfenstern in ihrem mächtigen Bruchsteinmauerwerk erkennen.

Das Kirchenschiff ist mit einer spitzbogigen Holztonne bedeckt, die vermutlich im 18. Jahrhundert durch einen Unterzug und eine Mittelsäule abgestützt worden. Die Brüstungsmalereien der Emporen wurden damals bei verschiedenen Renovierungen übermalt. Eine Vorstellung davon bietet die bereits restaurierte Kanzel, die um das Jahr 1700 entstanden sein dürfte. Einen besonders schönen Bestandteil der Kirche bildet der spätgotische Taufstein. Durch die Frankfurter Künstlerin Hildegard Schneider-Wentrup wurde das Kircheninnere zeitweise mit vier Wandskulpturen versehen, die biblische Szenen - unter anderem die Auferstehung - darstellten.

Das Pfarrhaus, ein verschieferter Fachwerkbau mit einem Krüppelwalmdach, wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gebaut. Kirche, Friedhof, Pfarrhaus und Gemeindehaus bilden mit dem kopfsteingepflasterten Pfarrhof ein baulich geschlossenes Ensemble in der Mitte des Dorfes.

Die Reformation hielt auch in Krumbach sehr bald ihren Einzug, obwohl der Landesherr katholisch geblieben war. Über die Anfänge des "lutherischen Predigens" lassen sich allerdings nur Vermutungen anstellen, da die in Krumbach erhalten gebliebene Kirchenchronik erst mit dem Jahre 1616 einsetzt. Immerhin ist bekannt, dass Krumbach und das benachbarte Frankenbach seit der Reformation pfarramtlich verbunden waren und dass der Sitz des Pfarramtes von Anfang an Krumbach war.

Die Orts-Kirchen-Historie weist eine Besonderheit auf: Der Rodheimer Hugo Mandler prägte mehr als 25 Jahre als Kirchenorganist und lange Zeit auch als Dirigent des Kirchenchores die Gemeinde-Kirchenmusik. 1982 konnte der damalige Pfarrer Hans-Peter Anderle Hugo Mandler ehren und sagte: "Was wir unserem Organisten in seiner gleichermaßen engagierten und zurückhaltenden Art zu danken haben, lässt sich kaum in Worten ausdrücken. Eines möchten wir jedoch an seinem Ehrentag hervorheben: Die über ein Vierteljahrhundert währende Treue, die er uns gehalten hat, ist ringsum ohne Beispiel."

Seit dem 1. November 1957 hatte Hugo Mandler, der 1964 die Eignungsprüfung für Chorleiter absolvierte, auch den Kirchenchor Krumbach/Frankenbach dirigiert und leitete von 1953 bis 1956 auch den Fellingshäuser Kirchenchor.

Bis Ende Juli 2020 prägte Pfarrer Günter Schäfer 30 Jahre lang das Kirchspiel Krumbach/Frankenbach. In seine Amtszeit fällt die Sanierung der Gemeindehäuser in Krumbach (1994) und Frankenbach (2013/14), die Aktion "Damit die Glocken wieder läuten" (2008) zur Sanierung der Kirche in Frankenbach und die Renovierung des Krumbacher Gotteshauses (2012) sowie die Mauersanierung in Krumbach und die Pfarrhausrenovierung.

Herausragend war auch die "750-Jahr-Feier" 2013 in Krumbach, bei der alle mit in einem Boot waren und viele Menschen geholfen haben. Die Dorffeste mit Gottesdiensten fanden großen Anklang, Freizeiten in Südtirol fanden statt. Kindernachmittage und die Jugend- und Konfirmandenarbeit waren wichtiger Bestandteil der Gemeindearbeit, auch die Arbeit der beiden Frauenhilfen.

Stolz war Schäfer auf die seit über 25 Jahren, von Ehrenamtlichen engagiert geleiteten beiden Kirchen-Cafés in Frankenbach und Krumbach. "Ich habe diese Arbeit immer gerne unterstützt." Die Begleitung der Arbeit der Kindertagesstätte lag ihm stets am Herzen.

Derzeit wohnt der Gemeindepädagoge mit seiner Familie im Krumbacher Pfarrhaus. Die evangelischen Gemeinden rund um den Dünsberg formieren sich zurzeit per "Kooperationsvertrag" vor dem Hintergrund sinkender Gemeindegliederzahlen und einer niedrigeren Pfarrstellenzuweisung neu. Die halbe Pfarrstelle Krumbach/Frankenbach ist derzeit vakant und soll neu besetzt werden.