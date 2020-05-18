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Montag, 18.05.2020 - 07:20
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Der Wald im Landkreis Gießen: Schwer krank und pflegebedürftig

Forstamtsleiter Ralf Jäkel berichtet im Interview über die Situation im Wald: Die Fichte ist kaum noch vertreten, und auch die Buche hat Probleme. Wegen der Trockenheit kann teilweise erst im Herbst aufgeforstet werden.

Von Volker Böhm
Den Wäldern setzten Sturm, Trockenheit und Schädlinge stark zu. Infolge dessen besteht ein Überangebot an Holz, die Erlöspreise sind stark gesunken. Archivfoto: dpa

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Den Wäldern setzten Sturm, Trockenheit und Schädlinge stark zu. Infolge dessen besteht ein Überangebot an Holz, die Erlöspreise sind stark gesunken. Archivfoto: dpa

Den Wäldern setzten Sturm, Trockenheit und Schädlinge stark zu. Infolge dessen besteht ein Überangebot an Holz, die Erlöspreise sind stark gesunken. Archivfoto: dpa

Der Erzfeind eines jeden Försters: der Borkenkäfer. Ralf Jäkel befürchtet einen ähnlich starken Befall der Fichten wie 2019. Foto: dpa

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Ralf Jäkel

Ralf Jäkel

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ZUR PERSON

Ralf Jäkel ist seit 2009 beim Forstamt Wettenberg beschäftigt. Die Position des Leiters hat er im September vergangenen Jahres als Nachfolger von Harald Voll übernommen. Jäkel lebt in Alten-Buseck.

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