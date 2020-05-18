Montag, 18.05.2020 - 07:20
4 min
Der Wald im Landkreis Gießen: Schwer krank und pflegebedürftig
Von Volker Böhm
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ZUR PERSON
Ralf Jäkel ist seit 2009 beim Forstamt Wettenberg beschäftigt. Die Position des Leiters hat er im September vergangenen Jahres als Nachfolger von Harald Voll übernommen. Jäkel lebt in Alten-Buseck.
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