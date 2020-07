DGB: Einheitliche Lösung bei Kita-Gebühren

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der DGB fordert in einer Pressemitteilung zu den Kindergartengebühren Planungssicherheit für die Eltern.

Einige Kommunen hatten auf sämtliche Gebühren für die Kinderbetreuung verzichtet, ob der Platz nun in Anspruch genommen wurde oder nicht. In anderen Kommunen wurden die Gebühren nur dann gestundet, wenn die Kinder Pandemie-bedingt zuhause betreut wurden. Für die Notbetreuungen der Kinder von Beschäftigten in Bereichen der kritischen Infrastruktur wurden teils die regulären Monatsgebühren erhoben. Der DGB fordert ein einheitliches Vorgehen. „Dieses Vorgehen beinhaltet die Aussetzung der Kita-Gebühren bis der Regelbetrieb in vollem Umfang läuft“, appelliert DGB-Kreisvorsitzender Klaus Zecher in einer Pressemitteilung.

Generell sei das Land dringend aufgefordert, die Kommunen unmittelbar mit finanziellen Mitteln auszustatten, um den erhöhten Personal- und Sachaufwand stemmen zu können. „Die Belebung der Wirtschaft hängt stark von den Umständen ab, wie Eltern die Ausübung ihrer Tätigkeit mit den familiären Verpflichtungen in der aktuellen Sondersituation vereinbaren können. Neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, steht für uns bei der Rückkehr zur Normalität der Schutz der Kinder und Beschäftigten an erster Stelle.“ Zur Gewährleistung dieser Voraussetzung fordert der DGB einen Kita- und Schul-Gipfel.