DGB: "Gewerbliche industrielle Arbeit steht unter Druck"

KREIS GIESSEN - Der neu gewählte Vorstand des Kreisverbandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Gießen hat seine Arbeit aufgenommen.

"Zukunft gestalten wir gemeinsam - Für gute Arbeit, gutes Leben und eine solidarische Gesellschaft!" lautet der Titel des beschlossenen Zukunftsprogramms, das die Arbeitsgrundlage der nächsten vier Jahre bilden soll. "Wir befinden uns in einer umfassenden Umbruchsituation, in der entscheidende Zukunftsfragen zu beantworten sind: Klimawandel, Digitalisierung, Globalisierung, eine alternde Gesellschaft und nicht zuletzt Corona verlangen nach neuen Antworten. Als Stimme der Arbeitnehmer setzen wir uns ein für sichere Arbeitsplätze, zielorientierte Weiterbildung und eine Stärkung von Tarifverträgen. Nur, wenn wir die Beschäftigten mitnehmen, kann der Wandel gemeinsam gestaltet werden!", so Klaus Zecher, wiedergewählter Kreisverbandsvorsitzender in einer Pressemitteilung.

Im Zuge des Strukturwandels entstehen neue Wirtschaftszweige, und Wertschöpfungsketten veränderten sich. Gleichzeitig veränderten sich Aufgaben und Arbeitsbereiche für Beschäftigte, etwa durch die Digitalisierung oder neue Herstellungsverfahren. Ziel des DGB sei es daher, dass kein Arbeitsplatz ohne nachhaltige Perspektive verloren gehe. "Sowohl die Digitalisierung als auch die notwendige ökologische Transformation müssen sozial gerecht gestaltet werden", betont dazu Robin Mastronardi, Gewerkschaftssekretär des DGB Mittelhessen. "Die Transformation der Arbeitswelt wird auch in unseren heimischen Betrieben stattfinden", ergänzt er. Deshalb sei eine Vernetzung und Bündelung der in der Region vorhandenen Ressourcen aus Wirtschaft, Politik, Hochschulen sowie Gewerkschaften, betrieblichen Interessensvertretungen und der Beschäftigten nötig.

Abgesehen davon seien die Stärkung der Tarifbindung und der Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung ein zentraler Schwerpunkt des DGB. Ein geeignetes Instrument hierfür seien die Vergabegesetze auf Bundes- und Länderebene.

Zur aktuellen Diskussion um das Hessische Vergabe und Tariftreuegesetz (HVTG) führt der wiedergewählte DGB-Kreisvorsitzende aus: "Das Gesetz wird den Anforderungen eines echten, dem Namen gerecht werdenden Vergabegesetzes, das die Tarifbindung unmittelbar und nachhaltig fördert, keinesfalls gerecht. Mit einer umfassenden Änderung durch die schwarzgrüne Landesregierung ist leider nicht zu rechnen." Die Landesregierung befinde sich zwar aktuell im Prozess zur Novellierung des HVTG, die durch den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften vorgeschlagenen Anpassungen würden aber nicht hinreichend berücksichtigt. Mastronardi erklärte dazu: "Wir fordern die Einführung von verbindlichen Tariftreue- und Vergaberichtlinien auf kommunaler Ebene."

Auch weiterhin werde die Unterstützung der Beschäftigten und Mitgliedsgewerkschaften bei Konflikten im deutlichen Fokus des politischen Handelns des Kreisverbandes stehen. Ob der Kampf um die Rückführung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) in öffentliche Hand, der Kampf für den Abschluss eines Tarifvertrags der Asklepios-Klinik in Lich mit ver.di, der Kampf zum Erhalt des Produktionsstandorts und der Arbeitsplätze bei RHI Magnesita in Mainzlar oder der Bosch-Standorte in Mittelhessen. Aus den Konflikten sei ein klarer Fokus der zukünftigen Arbeit sowie auch das Selbstverständnis des Kreisverbandes ableitbar. Wie am Beispiel RHI Magnesita in Mainzlar oder jüngst bei Bosch in Lollar sei zu sehen, dass flächendeckend die Form gewerblicher industrieller Arbeit unter massivem Druck stehe.

Klaus Zecher, Eisenbahner und Vorsitzender des EVG-Ortsverbands Mittelhessen, wurde für eine dritte Amtzeit wiedergewählt. Weitere Mitglieder des Kreisvorstandes sind Stefanie Kraft (ver.di Mittelhessen, ehemals Personalrat HR, aktuell Studentin), Siegfried Hauska (IG Metall Mittelhessen, Betriebsrat und Vertrauensmann Weiss Technik), Dietmar Greif (GdP Mittelhessen, GdP-Bezirksvorstand Mittelhessen), Werner Liedtke (IG Bau Mittelhessen, ehemals Gewerkschaftssekretär IG Bau), Klaus Steup (GEW Gießen, GEW-Kreisvorstand Gießen) und Michael Schwarz (IG BCE Mittelhessen, Betriebsratsvorsitzender RHI Magnesita und Bezirksvorstand IG BCE Mittelhessen).