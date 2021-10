Dialektforscher Karl-Heinz Theiß hält Vortrag in Leihgestern

Jetzt teilen:

LEIHGESTERN - "Dialäggd eas mieh wäi schwädsea" (Dialekt ist mehr wie reden) lautet das Motto des Dialektforschers und Kolumnisten Karl-Heinz Theiß, der beim Heimatverein Leihgestern zu einem Vortragsabend zu Gast war.

Vorsitzender Horst Faber konnte den 74-jährigen, in Alsfeld geborenen und seit wenigen Monaten nun in Butzbach lebenden Referenten begrüßen. Bekanntheit hat Theiß vor allem auch durch den von ihm ins Leben gerufenen "Runden Tisch Mundart" erlangt, und so wunderte es auch nicht, dass dieser den Dialekt als seine Muttersprache bezeichnete. Muttersprache auch deshalb, weil es sich hier um ein altes Kulturgut handelt, "sehr viel älter als die Hochsprache. Diese hat bei Luther ihren Anfang genommen. Aber Dialekt schafft menschliche Nähe", so Theiß, der davon überzeugt ist, dass Gespräche, die im Dialekt geführt werden, "besondere persönliche Kontakte entstehen" lassen. Und eben solche Kontakte bilden sich auch immer wieder bei den vielen Veranstaltungen, zu denen er eingeladen wird und bei der er, wie nun auch in Leihgestern, mit seinem breiten Wissen und unterhaltsamen Anekdoten zu Dialekten glänzte. Hessen erweist sich dabei als ein bunter Flickenteppich an Sprachen. Im Hessischen eingeflossen sind die Dialekte der Franken, der Hugenotten und das Niederdeutsche. Dialekt lebe vom gesprochenen Wort und verändere sich mit der Zeit. Manche Wörter verschwinden ganz und andere werden anders ausgesprochen. "Um Dialekt zu erhalten, muss man ihn sprechen, pflegen und immer wieder in Erinnerung rufen."

Napoleons Soldaten haben in der Sprache ebenso ihre Spuren hinterlassen, und mancher Dialekt wurde als Quasi-Geheimsprache ausgestaltet. Für all diese Einflüsse hat Theiß eine Fülle an Beispielen parat: Ein einsetzbares Hemdteil mit Kragen, das ein vollständiges Hemd vortäuschen soll, wird als "Schmiesche" bezeichnet. Der Ausdruck stamme von dem französischen Wort für Hemd ab: la chemise. Für Gurken verwendet das oberhessische Platt das Wort "Gommeal" oder "Gommean", was wiederum auf das französische le concombre zurückzuführen sei. Ein weiteres Kapitel bilden "Vagantensprachen", die es in verschiedenen Versionen gibt, die sich in Teilen gleich sind. Sie wurden von bestimmten - oft kleinen - Bevölkerungsgruppen gesprochen. Auftraggeber und Obrigkeit sollten nicht verstehen, was sich diese Menschen zu sagen hatten.

Dabei spreche man nicht von Dialekt, sondern von Soziolekt, erläutert Theiß. Als Beispiele in der Region nennt er: die "Köddinger Maurersprache" und die "Lingelbacher Musikantensprache". Das in Gießen noch existierende "Manische" basiere auf dem "Jenischen" und hat einen besonderen historischen Hintergrund. Welsch, Rotwelsch, Jiddisch, die Sprachen der Sinti und Roma, haben ebenfalls Einfluss genommen. Obwohl alle ihren Dialekt beherrschen, kann es durchaus zu Verständigungsschwierigkeiten zwischen Menschen aus benachbarten Orten kommen.

Gerne plauderte er auch über seine Anfänge, als ihm Karl Brodhäcker und Apotheker Lutz Dönges die Anregung gaben, sich mit der Mundart zu befassen. Der vielgehörten Auffassung "mit der Mundart geht es bergab" trat Theiß entgegen. "Sie nimmt ab, aber die Sprache ist ständig einem Wandel unterworfen." Die Gossensprache sei ebenso verheerend für die deutsche Sprache als auch die immer weiter greifende und nicht zuletzt durch die Computerwelt auftretende Verenglischung.

Einmal mehr verzichtete Theiß auf eine Gage und bat die 15 Zuhörer um eine Spende für die "Clown-Doktoren" im Gießener Uniklinikum.