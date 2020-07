"Die Amigos" sind erfolgreicher als die Beatles

"Die Amigos" mit dem "Nummer 1 Award" der offiziellen deutschen Charts. Foto: Andreas Braun

Kreis Giessen (red). Kein Traum, sondern schöne Realität: "Die Amigos" feiern in den offiziellen deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, mit "Tausend Träume" das zwölfte Nummer-eins-Album ihrer Karriere. Damit übertreffen die beiden Hessen sogar Musiklegenden wie The Beatles und die Toten Hosen, die jeweils elf LPs an der Spitze unterbringen konnten. Außerdem ziehen Bernd und Karl-Heinz Ulrich mit Madonna, BAP und Robbie Williams gleich. Klare Sache, dass das volkstümliche Schlager-Duo auch einen nagelneuen "Nummer 1 Award" in Empfang nehmen konnte. Dieser wurde von Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment, überreicht.

"Großartige Auszeichnung"

"Es macht uns unheimlich stolz, dass wir nun schon zum zwölften Mal die Charts anführen dürfen. Und einen großen Anteil daran haben unser Team, unser Produzent und vor allem auch unsere Fans. Deshalb möchten wir allen ganz herzlichen Dank sagen für diese großartige Auszeichnung", erklärten die Villinger Brüder in einer Pressemitteilung von GfK Entertainment. "Tausend Träume" war vergangenen Freitag erschienen.