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Mittwoch, 15.04.2020 - 23:00
3 min

Die Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf/Lda. gewährt Einblicke in die Kochkiste

Die Kochkiste war während des Ersten Weltkrieges ein nützliches Haushaltsgerät und erleichterte berufstätigen Frauen das Leben.

Von Debra Wisker
Dieses Exemplar aus dem Heuchelheimer Heimatmuseum wurde 2014 bei einer Ausstellung über den Ersten Weltkrieg in Gießen gezeigt. Foto: Heibertshausen

Dieses Exemplar aus dem Heuchelheimer Heimatmuseum wurde 2014 bei einer Ausstellung über den Ersten Weltkrieg in Gießen gezeigt. Foto: Heibertshausen

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