Die Chöre kehren in die Probenräume zurück

Bald soll es wieder so sein wie früher: Der Chor der Bonifatiuskirche bei einem Auftritt in der Vor-Coronazeit.

KREIS GIESSEN - Lange Zeit war von den Chören nichts mehr zu hören. Kein Ensemblegesang, keine Solodarbietung, keine kräftigen Stimmen auf Bühnen und Plätzen. Doch nach über eineinhalb jähriger Pause beginnt sich das musikalische Leben wieder zu entfalten. Chöre und Singgruppen, die nach dem Lockdown im März 2020 alle gemeinsamen Aktivitäten einstellen mussten, treffen sich wieder zu ersten Proben. Einige Chöre haben bereits die ersten Auftritte hinter sich, andere planen künftige Projekte. Und wie eine Umfrage unter Sängerinnen und Sängern in Gießen und dem Umkreis ergab, haben die meisten von ihnen die Zwangspause nahezu unbeschadet überstanden. Mit voller Stimm-Kraft wollen sie jetzt wieder durchstarten.

Zwar gab es einzelne Austritte zu beklagen, oft wegen unterschiedlicher Meinungen zu den Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Hinzu kam eine gewisse Verunsicherung wegen der zurückliegenden Online-Proben mit Skype oder Zoom. Ein Teil der Mitglieder, der damals nicht mitgemacht hatte, befürchtete nun, abgehängt zu werden. Doch Chorleiter und Sänger geben sich überall große Mühe, die Informationslücken schnell zu schließen.

Wichtiger Lebensinhalt

Stippvisite in der Bonifatiuskirche: Dort haben die Chöre gerade mit der Probenarbeit begonnen, gemeinsam mit Regionalkantor Michael Gilles und unter besonderen Bedingungen. "Insgesamt gab es zum Glück nur ein paar vereinzelte Abgänge im Kinder- und Erwachsenenchor, die meisten sind weiterhin dabei und freuen sich auf den Neustart", berichtet Gilles. Die Auflagen sind allerdings hoch. Abstände müssen eingehalten, Anwesenheitslisten geführt, Masken bis zum Platz getragen und Hände desinfiziert werden. Deutlich wurde in den vergangenen Corona-Monaten gleichzeitig, welch wichtigen Lebensinhalt das gemeinsame Singen für die Ensemblemitglieder jeden Alters darstellt.

Die Gemeinderäume der Bonifatiuskirche haben eine Kapazitätsgrenze von 17 Personen für eine gemeinsame Probe. "Wir lösen das Problem, in dem sich die Sänger digital anmelden und wir so die Höchstgrenze nicht übersteigen. Die weiteren Sänger können sich per Videokonferenz zuschalten, haben die Noten vor sich liegen und können von zuhause mitproben", erklärt Gilles. Der Kinderchor "Bonissimo" ist darauf zur Zeit nicht angewiesen, hier können die Abstände mit allen aktiven Sängern eingehalten werden.

Auch wenn die Entwicklung der Pandemie die Planungen vor einige Herausforderungen stellt, planen beide Chöre Auftritte unter Vorbehalt. So hatte "Bonissimo" bereits Anfang September im Rahmen der feierlichen Erstkommunion einen Auftritt und bereitet nun wieder ein Krippenspiel zu Weihnachten vor. Der Bonifatiuschor setzt seine Probenarbeit mit der "Missa Buccinata" von Christian Heiß fort. Diese soll im Hochamt an Allerheiligen (1. November) im Gottesdienst erklingen. Für interessierte Sängerinnen und Sänger jeden Alters bietet sich damit gerade eine gute Einstiegsmöglichkeit.

MUSIKER GESUCHT Das Orchester des Musikfördervereins Gießen hat seine Proben wieder aufgenommen und sucht nun neue Mitstreiter. Der Schwerpunkt des Orchesters liegt im gemeinsamen Musizieren. Ab und zu begleitet das Ensemble einen Gottesdienst. Konzertante Aufführungen sind selten. Wer sich der Gruppe anschließen möchte, kann sich unter Telefon (0641) 57155 melden. Die Proben finden im Pfarrsaal der St.- Thomas-Morus-Kirche (Grünberger Straße 80) statt. Gespielt wird mittelschwere Literatur aus Barock und Klassik. (red)

Auch im weltlichen Bereich sieht es durchaus positiv aus. Während in den Sommermonaten nach Open-Air-Zwischenlösungen gesucht wurde, kehren die Chöre allmählich in ihre angestammten Probenräume zurück - falls diese groß genug sind. Die Chöre "Takt" mit Peter Damm und "Avanti Dilettanti" mit Chorleiterin Claudia Jirka starteten ihre Probenarbeit in der umgebauten Maschinenhalle der gemeinnützigen Gesellschaft für Integration, Jugend und Berufsausbildung (IJB) in den Hardtgärten. Mittlerweile sind die "Avantis" zum Proben wieder in den großen Musikraum der Ostschule zurückgekehrt, unter Sicherheitsauflagen und mit Abstand. Alle Sängerinnen und Sänger sind zweimal geimpft, was für entspannte Zusammenkünfte sorgt.

Der vielfach ausgezeichnete Chor "Cantamus" ist derzeit hingegen noch aufs Improvisieren angewiesen, denn sein angestammter Probenraum im Gemeindehaus der Pankratius-Gemeinde ist für die zahlreichen Sänger zu klein. Sie trafen sich zunächst im Außenbereich der Stephanus-Gemeinde, inzwischen in den Kirchen Thomas Morus, Stephanus und Bonifatius. Der Chor hat sich mit seinem Chorleiter Axel Pfeiffer wieder ein ambitioniertes Programm vorgenommen: Für die Advents- und Weihnachtszeit studieren die Sänger A-Capella-Gesänge aus der Romantik ein, die sie nicht nur in einem Live-Konzert vortragen, sondern auch auf einem Video aufnehmen lassen wollen. Und falls die Inzidenzen im Herbst und Winter doch wieder steigen, können Musikfreunde die Lieder der Romantik auch per Video erleben.

Axel Pfeiffer leitet neben "Cantamus" auch eine Reihe von Laienchören im Landkreis, unter anderem den Männerchor Eintracht Steinbach, den gemischten Chor der Sängervereinigung Staufenberg, den gemischten Chor "Cantiamo" und andere. "Für meine Chöre kann ich sagen, dass alle ganz gut die Corona-Zeit überstanden haben. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Sänger alle nach und nach wiedergekommen".