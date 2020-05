Die Ermordung amerikanischer Flieger im Kreis Gießen

Im Zweiten Weltkrieg wurden in Gießen mehr amerikanische Flieger ermordet als andernsorts im Deutschen Reich. Foto: Archiv Jeckel

KREIS GIESSEN - Rund um Gießen wurden zwischen dem 11. September 1944 und dem 27. März 1945 insgesamt 18 amerikanische Luftwaffenangehörige ermordet. Der Rabenauer Luftkriegshistoriker Horst Jeckel hat Hunderte Seiten Prozessunterlagen aus meist amerikanischen Archiven untersucht, um Einblick in die Tatabläufe, Verantwortlichkeiten und Motive zu bekommen. Erschreckendes Ergebnis seiner Untersuchungen: Im damaligen Landkreis Gießen wurden weit mehr Flieger ermordet als in anderen Gebieten des Deutschen Reichs.

In chronologischer Reihenfolge haben sich folgende Ereignisse zugetragen.

11. September 1944, Gießen & Grossen-Linden

Am 11. September 1944 entgeht Espa nur knapp einer Katastrophe. Ein brennender amerikanischer viermotoriger B-24 Liberator-Bomber rast auf das Dorf zu, explodiert noch in der Luft und stürzt dann in Teilen über dem kleinen Dorf ab. Zuvor hatte man im Notwurf die Bomben abgeworfen, die teilweise in der Liebigstraße in Gießen landeten. Damit beginnt ein tödliches Drama.

Sieben Mitglieder der neunköpfigen Besatzung überleben den Absturz. Sergeant (Sgt.) Alexander Berezovsky und Second Lieutenant (2/Lt.) Anthony Francis Cicora gelingt zunächst der rettende Absprung bei Großen-Linden und Sgt. August Anthony Matracia etwas näher bei Klein-Linden.

Um die Mittagszeit wird Matracia dort von Feuerwehrleuten aufgegriffen und nach Klein-Linden zum Bürgermeister gebracht. Dort macht NSDAP-Ortsgruppenleiter Kehl den Anwesenden schwere Vorhaltungen, weil sie dem nervösen Flieger eine Zigarette und ein Glas Wasser geben. Gerade als Matracia nach Gießen ins Lazarett gebracht werden soll, steigen drei Männer mit den Worten: "Dieser Mann gehört uns" aus einem dunkelbraunen, zweitürigen Pkw.

Diese drei sind der Kreisamtsleiter der Deutschen Arbeitsfront, Eugen Katzenmeier, Oberbannführer Ernst Heinrich Lindt sowie der Kreisbauernführer und Ortsgruppenleiter Heinrich Erb. Nach kurzer Rangelei und Diskussion, wer eigentlich zuständig ist, Partei oder Wehrmacht, wird der Flieger in das Fahrzeug gestoßen. Lindt sitzt mit dem Flieger hinten, Erb vorne und Katzenmeier fährt das Auto. Sie bringen den Amerikaner zu Kreisleiter Brück. Der befiehlt ihnen, diesen zu erschießen. In einem Waldweg, der in der Verlängerung zur Grünberger Straße und weiter zum Fliegerhorst führt, wird der 19-jährige Matracia von Erb niedergeschlagen. Gemeinsam mit Lindt schießt er ihm anschließend in den Kopf. Matracia bleibt in der Schonung liegen. Er wird am 19. September 1944 auf dem Neuen Gießener Friedhof beerdigt, am 21. Juli 1945 exhumiert und anhand seines Zahnstatus identifiziert.

Alexander Berezovsky und Anthony Francis Cicora, beide mit Brandwunden im Gesicht, werden an diesem Tag gemeinsam in das Schulhaus in Großen-Linden zu dort anwesenden Soldaten gebracht. Zunächst sollen sie mit einem Pferdegespann nach Gießen transportiert werden. Hinter dem Kreisel, dort wo der Wald beginnt, bemerkte dessen Fahrer ein braunes Auto am Waldrand. Dort warten Erb, Lindt und Katzenmeier hinter einem Busch. Als sie näher kommen, zieht Heinrich Erb seine Pistole und schießt aus nächster Nähe auf einen Flieger, doch seine Waffe hat Ladehemmung. Beide Amerikaner versuchen nun zu fliehen, werden aber von Erbs Begleitern niedergeschossen. Bei der Exhumierung im Juni 1945 werden Schusswunden in den Beinen, Rücken und auch Kopfschüsse festgestellt. Erb gibt beiden aus einem halben Meter Entfernung den Fangschuss. Drei Tage später werden die Amerikaner auf dem Friedhof in Großen-Linden beerdigt.

27. September 1944, Hattenrod

Am 27. September 1944 wird eine B-24 zwischen Gießen und Hausen abgeschossen. Für zwei der neun Besatzungsmitglieder ist es der letzte Tag ihres Lebens, obwohl sie sich zunächst mit dem Fallschirm retten können. Drei Männer landen bei Ruppertenrod, Elpenrod und Wettsaasen im Vogelsberg. Einen Abgesprungenen treibt es bis nach Lich. Die übrigen fünf schweben zwischen Ettingshausen und Hattenrod vom Himmel. Das führerlose Flugzeug fliegt weiter, bis es ziemlich genau über dem akademischen Forstgarten der Universität Gießen unterhalb des Schiffenbergs in der Luft explodiert. Lee R. Huffman (Rumpfschütze) und Ferdinand K. Flach (Vorderer Turmschütze) landen bei Hattenrod. Von Paula Kutscher, die mit ihrem Sohn im Wald spazieren geht, wird einer der beiden zum Bürgermeister von Hattenrod, Heinrich Mengel, gebracht. Schnell gab es einen kleinen Menschenauflauf. Karl Georg Böß soll den Amerikaner nach Gießen bringen. Böß hat am 9. September seinen 15-jährigen Sohn Reinhard bei einem Tieffliegerangriff auf einen Zug bei Odenhausen/Lumda verloren. Huffman und Flach werden nacheinander von Böß und Hermann Noack abtransportiert, sie kommen aber nie in Gießen an. Einer der beiden wird auf einer Wiese zwischen Hattenrod und Reiskirchen erschossen. Kurze Zeit später holten sie den anderen Flieger und ermorden ihn im Bereich des Hattenröder Schießstandes. Zwei Männer aus Hattenrod müssen die Erschossenen vergraben. Kurze Zeit später werden die beiden Leichen von Hitler-Jungen ausgegraben, mit einem Lkw nach Harbach transportiert, und auf dem Harbacher Gemeindefriedhof erneut begraben. Von alliierten Truppen werden die Toten dort im Juli 1945 exhumiert. Beide Schädel der bereits stark verwesten Leichen weisen Einschusslöcher auf. Anhand des Zahnstatus werden die Männer identifiziert. Die beiden Flieger werden zum US-Militärfriedhof nach Margraten (Niederlande) überführt. Dort ruhen sie heute noch - zusammen mit über 8000 weiteren gefallenen Amerikanern.

3. Oktober 1944, Wieseck & Giessen

In der Heimatchronik "Zwischen Kirche und Pforte -1200 Jahre Wieseck" von Prof. Erwin Knauß aus dem Jahre 1975, findet man unter den Ereignissen der Kriegszeit vom 3.10.1944 den Hinweis: "Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass sie ein für uns unrühmliches Ende fanden." Sie, das sind die abgeschossenen US-Flieger Edmund Dornburgh, Wallace Bengson, Franklin Adams und ein unbekannter Kamerad. Diese drei Männer aber wurden noch am selben Nachmittag erschossen.

Dornburgh, Bengson und Franklin landen mit dem Fallschirm bei Wieseck. Dort werden sie festgenommen und am gleichen Tage gegen 12 Uhr dem Polizeibeamten Heinrich Momberger auf der Polizeistation in Wieseck übergeben. Kurz darauf erscheinen Polizeidirektor Lassak, Kreisleiter Brück und Hitlerjugendführer Joachim Wilcke und fordern, die Gefangenen "der Partei zu übergeben". Momberger weigert sich zunächst, später bemächtigt sich das Trio der Gefangenen aber mit Gewalt. Gegen 14 Uhr werden die Gefangenen von der Polizeistation die Marburger Straße hinunter auf den Neuen Gießener Friedhof geführt. Während eines Fliegeralarms fallen plötzlich Schüsse und die Gefangenen stürzen zu Boden. Ihre Leichen werden auf dem Friedhof begraben. In einem späteren Prozess sagt einer der Beteiligten, man habe verabredet, die Gefangenen niederzuschießen, wenn sie den neunten Apfelbaum erreichten und alle auf ebenem Boden stünden. Als die Stelle erreicht war, hätten alle Wachen zwei Schuss abgefeuert.

Ein weiteres Besatzungsmitglied der beiden an diesem Tag im Kreis abgestürzten Maschinen geht am Fallschirm in der Marburger Straße nieder und wird vom Polizisten Ernst Münk zur Polizeistation gebracht. Ein gewisser Leonhard Braner erhält vom Kriminalrat Bernhard Wintzer den Befehl, den abgesprungenen Amerikaner zum Fliegerhorst zu bringen, aber auf dem Weg dorthin, den er ihm genau beschreibt, diesen im unweit gelegenen Philosophenwald zu erschießen und den Schusswaffengebrauch in der anschließenden Meldung mit einem Fluchtversuch zu begründen. Als Braner Bedenken äußert, sagt Wintzer "Denken Sie an Ihre Schwester, die war auch wehrlos, als sie von amerikanischen Bomben zerrissen wurde".

Im Philosophenwald tötet Braner den Amerikaner mit drei Schüssen aus knapp sechs Metern Entfernung. Die Leiche lässt er auf dem Waldboden liegen, wo sie in der folgenden Zeit von mehreren Passanten bemerkt wird. Wieder auf der Dienststelle wird er von Wintzer gelobt: "Sie können heute Nacht ruhig schlafen."

1. Dezember 1944, Beltershain

Am 30. November 1944 muss eine "Fliegende Festung", ein viermotoriger Boeing B 17 Bomber, nach Flaktreffern bei Rebgeshain (Vogelsberg) notlanden. Die neunköpfige Besatzung flüchtet in drei Gruppen in einen nahen gelegenen Wald. Am 1. Dezember gegen 18 Uhr treffen Karl Neunobel und Gustav Weber aus Stangenrod, die auf Hasenjagd sind, auf den Piloten der B 17, 1st Lt. Hugh L. Evans, Kopilot 2nd Lieutenant Thomas K. Kohlhaas, Sgt. Milton B. Erich (Turmschütze) sowie Sgt. John J. Bellovary (Bauchkanzelschütze). Beide bringen die Gefangenen in Richtung Beltershain, um sie dort dem Bürgermeister, NSDAP-Ortsgruppenleiter und Kreisbauernführer Heinrich Erb zu übergeben. Die beiden Jäger wissen über die aufgeheizte Stimmung im Nachbardorf, in dem bei einem Tieffliegerangriff im September fünf Jugendliche starben. Obwohl die Frau des Bürgermeisters mehrfach fleht, die Flieger doch nach Grünberg zu bringen, werden sie schließlich in die Gaststube des Lokals gebracht, das Erb neben der Landwirtschaft und der Bürgermeisterei betreibt, um dort auf ihn zu warten. Nachdem Erb eingetroffen ist und nach telefonischer Rücksprache mit Kreisleiter Brück verlässt er mit Ortsgruppenleiter Wilhelm Seipp aus Geilshausen, Ortsbauernführer Otto Schneider aus Reinhardshain, Karl Block aus Beltershain und Karl Neunobel mit den Gefangenen das Lokal. Gegen halb elf kehrten sie zurück und erklären, die Gefangenen seien "auf der Flucht erschossen" worden. Erb fordert die in der Gastwirtschaft Anwesenden auf, mit ihm an den Ort des Geschehens zu gehen und die getöteten Flieger zu beerdigen. Auf ausdrückliche Anweisung des Bürgermeisters wurden die Getöteten aber nicht auf dem Ortsfriedhof beerdigt, sondern in einem Waldstück zwischen den beiden Dörfern.

Als die Amerikaner im Frühjahr 1945 Grünberg erreichen, entziehen sich Erb, der an der Ermordung von 14 abgeschossenen Fliegern beteiligt war, der Ortsgruppenleiter aus Geilshausen und der Ortsbauernführer aus Reinhardshain ihrer Verantwortung durch Flucht und tauchten unter. Alle drei werden trotz mehrerer Haftbefehle, zuletzt von 1970, nie gefasst und sterben jeweils in hohem Alter unter falschen Namen. Zwei davon im Norden Deutschlands und einer nahe des Edersees.

24. Dezember 1944, Freienseen

An Heiligabend 1944 wird der 28-jährige Lt. William H. Mooney jr. aus Georgia nach seinem Fallschirmabsprung aus einem Mustang P 51-Jagdflugzeug auf der Landstraße zwischen Freienseen und Laubach erschossen. Sein Leichnam wird zwei Tage später ohne Sarg auf dem Laubacher Friedhof an der Westmauer beerdigt. Am 7. Mai 1945 exhumieren die Amerikaner den Leichnam, den Laubacher NSDAP-Mitglieder zuvor ausgraben mussten. Ein Kopfschuss in die rechte Schläfe und ein Lungendurchschuss haben ihn getötet, so das Ergebnis.

Mooney hatte zum Jagdschutz eines Bomberverbandes gehört. Über dem Vogelsberg wurde er von deutschen Jägern abgeschossen.

Noch in der Luft wirft der Pilot seine Browning-Pistole weg. Otto Heene, 55, Textilkaufmann aus Frankfurt, fällt Mooneys Pistole praktisch vor die Füße. Zusammen mit dem Amerikaner muss er für gut 15 Minuten in einem kleinen Schuppen in Deckung gehen, weil amerikanische Tiefflieger über ihnen kreisen und auch schießen. Zusammen erreichen sie das Dorf, wo sich am Friedhof schon eine Menge Menschen versammelt hat. Freienseens Ortsgruppenleiter Emil Hofmann ordnet an, Mooney nach Laubach zu bringen. Er und Heene führen Mooney in Richtung Laubach, gut fünf Kilometer durch den Wald. Mit etwas Abstand folgen ihnen viele andere, auch Kinder, die auf dem Weg zu dem abgestürzten, brennenden Flugzeug sind. An der heutigen B 276 schießt Hofmann plötzlich aus wenigen Metern Entfernung zwei Mal auf den Piloten. Er gab später an, der Flieger habe fliehen wollen. Mooney ist nicht sofort tot, sondern stirbt erst auf dem weiteren Transport mit einem Pferdefuhrwerk. Hofman beschuldigt Heene später, dieser habe Mooney auf dem Wagen noch einen Gnadenschuss gegeben.

Am 29. März 1945 nehmen die amerikanischen Truppen auch Freienseen ein. Am 1. April entdecken sie Hofmann, der sich in einem alten Steinbruch versteckt hat. Er wird nach Marburg gebracht, mehrfach verhört und schließlich 1947 in Dachau vor Gericht gestellt. Angeklagt werden dort Hofmann, Heene und Kurt Hartmann, ein 51-jähriger Frankfurter, der an Heiligabend 1944 in Freienseen war, um seine Schwiegereltern zu besuchen. Auch er war zu dem Amerikaner am Friedhof geeilt und hatte geschrien: "Gebt ihm keine Zigarette, er hat Frauen und Kinder beschossen."

Hartmann und Heene werden freigesprochen. Eine absolute Klärung des Tathergangs gelingt jedoch nicht. Fragen bleiben offen. Einige Zeugen widersprechen Hofmanns Aussage, Mooney habe fliehen wollen. Am 22. Oktober 1948 wird Emil Hofmann in Landsberg am Lech hingerichtet. Fast 50 Jahre später erfährt der Bruder Mooneys erst die Wahrheit über dessen Schicksal.

2. März 1945, Langgöns

Am Freitag, 2. März 1945, ist Gießen gegen 16.30 Uhr Ziel eines Luftangriffes. Dabei wird einer der Bomber, eine zweimotorige B-26 Marauder, abgeschossen. Das Flugzeug stürzt in der Nähe von Dutenhofen ab. Von den sieben Besatzungsmitgliedern können sich sechs mit dem Fallschirm retten. Drei der Flieger werden noch am selben Tag von einem Polizisten bei Langgöns erschossen. Henry M. Isenberg, Sgt. Robert H. Folsom und 2nd Lt. Wendell L. Hoenshel sind mit ihren Fallschirmen am Ortsausgang von Langgöns in Richtung Niederkleen und neben der Niederkleenerstraße, nahe des Flugplatzes Kirch-Göns, gelandet. Sie werden nacheinander von Polizeimeister Heinrich Engel aus Großen-Linden erschossen. Nach dem Einmarsch der Amerikaner in Langgöns am 29. März 1945 zeigen Zwangsarbeiter und Einheimische ihnen, wo die drei von Engel erschossenen Flieger begraben sind. Kurze Zeit später wird Engel in Großen-Linden verhaftet und auf der Motorhaube eines Jeeps nach Langgöns gebracht. Nach kurzer Vernehmung in der Zigarrenfabrik Frey wird er an die zahlreichen Zwangsarbeiter in Langgöns ausgeliefert. Engel, der diese während des Krieges immer wieder schwer misshandelt hat und sogar einige tötete, wird daraufhin von diesen gelyncht und auf den Friedhof geschleift.

27. März 1945, Giessen

"Entlassen oder umlegen" lautet der Satz des Dienststellenleiters der Gestapo in Gießen, Hauptsturmführer Leo Keppel, bei einer Besprechung am Abend des 26. März 1945. Ein Satz, der mehreren Menschen kurz vor Kriegsende noch das Leben kosten wird. Die US-Truppen befinden sich zu dieser Zeit nur noch 15 Kilometer vor Gießen. In den letzten März-Tagen des Jahres 1945 sind dort unter den zahlreichen Gefangenen im Gerichtsgefängnis Gießen an der Ostanlage auch etwa 150 politische Häftlinge.

Viele der Menschen, darunter sogenannte Ostarbeiter, werden entlassen, ein großer Teil nachts gegen 4 Uhr per Fußmarsch, unter Bewachung von drei Polizisten, in eine Anstalt nach Butzbach gebracht. In der Nacht vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen werden in dem Hof hinter dem Landgerichtsgefängnis Richtung Moltkestraße vier politische Häftlinge, darunter ein Belgier mit Namen Lammerts, zwei unbekannte Ausländer, sowie der deutsche Eisenbahner Karl-Heinz Trettner von der Gestapo durch Genickschüsse getötet. Trettner saß wegen "hochverräterischer Äußerungen" ein. Er soll in einem Zugabteil gesagt haben: "Der Krieg ist eh verloren". Um 1 Uhr morgens, am 27. März 1945 bringt Gefängnisaufseher Heinrich Gimbel einen amerikanischen Flieger aus dem Gefängnis zur Gestapo. Er und ein junges polnisches Mädchen namens Jenovefa sind die letzten Gefangenen aus dem Gefängnis. Fliegerleutnant Darwin R. Nichols ist Co-Pilot einer Boeing B 17. Am 13. September 1944 war er über Berlin abgeschossen worden. Auf dem Weg nach Wetzlar in ein Verhörlager, gelang ihm aus einem Zug im September 1944 in der Nähe von Marburg kurzzeitig die Flucht. Seitdem sitzt er in Gießen in Gestapohaft. Im Gestapogebäude werden dem Amerikaner mit einem Seil von einem Vorhang, die Hände auf den Rücken gebunden. Die beiden Gestapobeamten Karl Lösch und Konrad Wald gehen anschließend mit Nichols circa 25 Minuten vom Gestapogebäude in die Neustadt durch die dunkle, zerstörte Stadt bis ans Lahnufer. Dort erschießen sie Nichols. Seine Leiche wird am 16. April 1945 in einem Wehr in der Lahn beim Elektrizitätswerk gefunden.

Lösch wird am 30. April 1946 zu elf Jahren Haft in Landsberg verurteilt. Wald soll gemäß einer Sterbeurkunde am 14. September 1945 im Lagerlazarett in Hamburg-Neuengamme verstorben sein.