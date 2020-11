"Die Mollys" : Keine Saalveranstaltungen in der Kampagne

Der Junioren-Schautanz mit Rosmarie die Kitzelqualle begeisterte bei der Prunksitzung 2020 das Publikum. Foto: Schu

WATZENBORN-STEINBERG - Der erweiterte Vorstand des CV-1956 "Die Mollys" hat sich dieser Tage bei seiner Zusammenkunft gegen die Durchführung von Saalveranstaltungen ausgesprochen. Das heißt, dass die für 6. Februar 2021 in der Volkshalle geplante traditionelle Prunksitzung nicht stattfindet.

Angedacht ist jedoch an diesem Tag eine karnevalistische Zusammenkunft, die eventuell auf der "Mockswiese" in Watzenborn-Steinberg stattfinden soll, zu planen. Grundsätzlich sollen alle Veranstaltungen, soweit sie stattfinden können, so gestaltet werden, wie es die Hygienevorschriften zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorgeben. Daher sind kurzfristige Änderungen der geplanten Außenveranstaltungen jederzeit möglich.

"Auch, wenn wir alle ein wenig auf Besserungen in Bezug auf das Virus gehofft hatten, hat uns die Realität doch fest im Griff", wie Vorsitzender Sven Haase im Gespräch mit dieser Zeitung feststellte und hervorhob, dass karnevalistische Veranstaltungen, wie wir sie allzu gerne im dichten Miteinander und in gut beheizten Räumlichkeiten erleben möchten, in der kommenden Kampagne 2020/2021 überhaupt nicht denkbar und auch nicht durchführbar sind.

Jedoch werden sich die Karnevalisten drei Tage nach dem offiziellen Start der Kampagne, am Samstag, 14. November, pünktlich um 14.11 Uhr, am geografischen Mittelpunkt der Kulturstadt am Limes, der sich in der Gemarkung Grüningen im "Kuhweg" befindet, treffen, um die Kampagne zu eröffnen. Ein genauerer Ablauf wird noch kurzfristig bekannt gegeben. Die Karnevalisten des CV "Die Mollys" planen darüber hinaus vorsichtig im Hintergrund an Alternativmöglichkeiten zur Kampagne. Das sind zum einen in den 14 Tagen der Hauptkampagne, täglich neue Videos auf den Social-Media Kanälen des CV "Die Mollys" zu platzieren. Dort werden dann Highlights aus den vergangenen Jahren, die dem Publikum besonders viel Freude bereitet haben, hochgeladen. Wer dafür Ideen und Wünsche hat, darf diese gerne an Dieter Fuchs oder Dieter Schäfer herantragen.

Die Karnevalisten aus Watzenborn-Steinberg wollen sich auf jeden Fall gemeinsam mit ihren Mitgliedern und Freunden in dieser besonders schwierigen Zeit der Pandemie nach außen präsentieren, wie Vorsitzender Sven Haase abschließend hervorhob, und den Wunsch bekundete, dass alle umsichtig und gesund bleiben.

Auch der Tanzsport leidet erheblich unter der Pandemie, denn der Bund Deutscher Karneval (BDK) hat dieser Tage auf einer Pressekonferenz verkündet, dass die komplette Turniersaison 2020/2021 ausfällt, wie "Mollys"-Geschäftsführer Markus Schulte betonte. Es werden somit weder Qualifikationstanzturniere noch Turniere um die Halbfinale oder Deutsche Meisterschaft geben.

Dies trifft ganz besonders auch die zahlreichen Tänzerinnen sowie Trainer und Trainerinnen der sehr erfolgreichen Tanzsportabteilung des CV "Die Mollys". Durch die Entscheidung des BDK besteht für die Vereine auch eine Planungssicherheit, wie es weitergeht, sowohl aus finanzieller Sicht für die Turnierausrichter, zu denen auch der CV "Die Mollys" gehört, aber insbesondere auch für die Trainingssituation. Bislang war bei einigen noch der Gedanke im Hinterkopf, es könnte ja vielleicht funktionieren mit den Turnieren, auch wenn der CV in den meisten Gruppen die Turnierteilnahme für diese Saison schon abgesagt hatten. Die Auswirkungen dieser Situation auf das Training erlebten die Tänzerinnen aus Pohlheim schon.

Das Training ist anders, als es sonst zu dieser Zeit wäre. Ohne den "Druck" der Turniere gibt es auch viel mehr Möglichkeiten, einfach mal neue Dinge auszuprobieren. Das ist etwas, was die Akteure als Gruppe auch voranbringt und zusammenschweißt, wie Markus Schulte betonte.