Die Ober-Bessinger Pforte ist für Hessischen Denkmalschutzpreis 2020 nominiert

Architektin Stefanie Muskau erklärte den Jurymitgliedern, wie schwierig sich die Sanierung gestaltet hat. Foto: Jachmann

Ober-Bessingen (ija). Jahrelang stand die Ober-Bessinger Pforte leer, drohte zu zerfallen. Doch dann krempelten die Dorfbewohner die Ärmel hoch und sanierten das alte Torhaus. Inzwischen erstrahlt die Pforte in neuem Glanz, beherbergt eine Pilgerstätte sowie ein Rotkreuz-Museum und wird als Versammlungsort für den Bürgerverein genutzt. Mit etwas Glück kann sich die Pforte vielleicht bald in die Riege der Objekte einreihen, die den Hessischen Denkmalschutzpreis erhalten haben. Denn sie zählt zu den elf Gebäuden, die für 2020 nominiert sind. 27 Bewerbungen waren eingegangen.

Am Donnerstag schaute sich eine Jury mit Vertretern der Denkmalbehörde, des Handwerks, Preisträgern des vergangenen Jahres und den Stiftern die Ober-Bessinger Pforte an. Die elf Frauen und Männer wollten sich vor Ort ein Bild über die geleistete Arbeit machen und der Stadt Lich als Eigentümerin die Gelegenheit geben, ihr Denkmal vorzustellen. Die Jury zeigte sich beeindruckt von dem alten Torhaus, dass eines der letzten in Hessen ist. Die Ober-Bessinger könnten stolz auf sich sein, denn ihre Pforte habe mit der Nominierung die erste Qualifikationsstufe erreicht.

Es sei eine große Ehre, sagte Bürgermeister Dr. Julien Neubert (SPD). "Jedes Dorf hat irgendein markantes Gebäude, das identifikationsstiftend, aber auch zukunftsweisend ist." In Ober-Bessingen sei es die Pforte. Neubert erinnert sich noch sehr gut an die Sanierungsarbeiten. Die Einwohner seien "unglaublich aktiv" gewesen, gründeten sogar einen Verein und steckten unzählige Stunden an Arbeit rein. "Damals dachte ich noch: ,Das wird nie etwas'. Heute stehen wir hier und schauen auf ein Gebäude, in dem das Leben wieder Einzug gehalten hat", so der Rathauschef.

HINTERGRUND Der Hessische Denkmalschutzpreis wurde 1986 von Lotto Hessen gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege ins Leben gerufen. Seitdem wird er jährlich verliehen. Der Preis ist mit 20 000 Euro dotiert. Seit 2017 ist auch der Ehrenamtspreis als eigene Kategorie in den Hessischen Denkmalschutzpreis integriert. Dieses Preisgeld stellt traditionell die Staatskanzlei. In diesem Jahr sind es erneut 7500 Euro. Ausgezeichnet werden können denkmalpflegerische Maßnahmen von Bürgern, Initiativen oder Körperschaften aus allen Bereichen der Denkmalpflege. Vorschlagsberechtigt sind die Unteren Denkmalschutzbehörden, die Denkmalfachbehörden sowie Fördervereine und Initiativen in der Denkmalpflege. (red)

Stefanie Muskau vom Architekturbüro Seidel und Muskau , die die Arbeiten begleitet hatte, schloss sich den Worten Neuberts an. Ob bei der Entrümpelung oder der aufwendigen Sanierung: Die Ober-Bessinger hätten überall fleißig mit angepackt. Muskau betonte aber auch die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Rund 800 000 Euro habe die Sanierung gekostet. 400 000 Euro zahlte die Stadt für die Grundsanierung der äußeren Bausubstanz, jeweils 200 000 Euro für den Innenausbau kamen aus europäischen Fördergeldern und vom Amt für Denkmalschutz sowie von Sponsoren.

Bei den Renovierungsarbeiten habe man höchsten Wert darauf gelegt, die Originalsubstanz weitestgehend zu erhalten. Was nicht einfach war, da der jahrelange Leerstand gerade im Bereich der Tragkonstruktion des Dachreiters und den Deckenbalkenlagen große Schäden verursacht hatte. Balken wurden ausgetauscht, das Dach saniert, die Uhr repariert, die Technik komplett ausgetauscht, eine Pellet-Heizung eingebaut, Wasserleitungen neu verlegt, ein Sanitärbereich neu geschaffen und mit alten Zementbodenfliesen versehen. Türen, Dielen sowie Treppen wurden fachmännisch aufgearbeitet. Die historische Fachwerkfassade erhielt einen neuen Anstrich.

Nach einem Rundgang, der wegen der Corona-Pandemie in Form eines Einbahnstraßensystems mit Maske und genügend Abstand durch das Torhaus führte, zeigten sich die elf Jury-Mitglieder sichtlich beeindruckt. Hier sei eine vorbildliche Balance zwischen dem Rückbau unsachgemäßer Maßnahmen und dem Erhalt ablesbarer Geschichte gefunden worden.

Ob die Pforte den Hessischen Denkmalpreis 2020 erhält, wird am Dienstag, 15. September, bekannt gegeben. Die Verleihung findet in der Rotunde des Biebricher Schlosses statt.