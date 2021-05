"Die Vraktion" gegen Reitz (AfD) als Altersvorsitzenden

Gemäß Geschäftsordnung des Kreistages ist für die Wahl des Kreistagsvorsitzenden ausdrücklich eine geheime Wahl gewünscht. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Aus Sicht von "Die Vraktion", dem Zusammenschluss von "Die Partei" und "Volt" im Kreistag, ist es der "erste große Skandal der neuen Legislatur". Karl Heinz Reitz, der Fraktionsvorsitzende der AfD, wird am kommenden Montag bei der ersten Sitzung des neuen Kreistages als Altersvorsitzender die Wahl des Kreistagsvorsitzenden leiten. Dies passiert gemäß den Regelungen der Hessischen Landkreisordnung.

Wie der Name "Altersvorsitzender" schon besagt, gilt diese Bezeichnung für das älteste Mitglied des Kreistages. Das ist Reitz, der am 9. Dezember 1946 geboren wurde und folglich 74 Jahre alt ist. Er wird allerdings nicht die Sitzung eröffnen. Diese Aufgabe obliegt Landrätin Anita Schneider (SPD). Sie begrüßt die maximal 81 Abgeordneten und stellt fest, wer der oder die Älteste ist. Dies ist Reitz, dem sie dann den Vorsitz übergibt. Der AfD-Fraktionsvorsitzende wird feststellen, ob der Kreistag beschlussfähig ist und dann die Wahl des Kreistagsvorsitzenden abwickeln. Einziger Kandidat ist bislang Claus Spandau aus Laubach, der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende. Sobald die Wahl abgeschlossen ist, sind die Aufgaben von Reitz erledigt und der neue Kreistagsvorsitzende übernimmt für alle weiteren der 17 Tagesordnungspunkte.

"Dass eine demokratische Wahl von einem Vertreter der AfD, einer Partei also, die sich nicht für demokratische Grundwerte interessiert, übernommen wird, haut mir vor Schreck mein Gerhard Schröder-Porträt von der Wand", erklärt Marco Rasch, Fraktionsvorsitzender von "Die Vraktion" in der Pressemitteilung. "Auch wenn das ganze Prozedere hoffentlich nur fünf Minuten dauern wird - wir wollen ja schließlich alle, dass diese Schande möglichst schnell vorbei ist -, darf sich die gesamte AfD ganz doll wichtig fühlen."

Viel zu lange sei das Schicksal junger Leute, insbesondere von Erstwählern, von Menschen bestimmt worden, denen beispielsweise der Klimawandel völlig egal ist, weil sie dessen schlimmsten Folgen nicht mehr miterleben würden. Rasch fordert deshalb die Landesregierung auf, das Amt des "Altersvorsitzenden" neu zu überdenken. Er schlägt vor, dass das von den Jahren her jüngste Mitglied eines Parlaments diese Aufgabe übernehmen sollte. "Die Verantwortung der Wähler wird es sein, dass das Amt des Altersvorsitzenden nach dieser neuen Regelung nicht mehr in die Hände der AfD fällt", so Rasch abschließend.

Für die kommende Legislatur kündigt "Die Vraktion" außerdem an, kategorisch gegen alles zu stimmen, was von der AfD kommt. Vyacheslav Yashchenko, stellvertretender Vorsitzender von "Die Vraktion", fügt hinzu: "Wir lehnen jegliche Zusammenarbeit mit Gruppierungen, die rassistisches, demokratiefeindliches, völkisch-nationalistisches, antisemitisches, islamfeindliches, rechtspopulistisches und rechtsextremes ,Gedankengut' verbreiten, ab. Die AfD ist eine solche Gruppierung. Um einer Verharmlosung, Aufwertung und Normalisierung des genannten ,Gedankenguts' entgegenzuwirken, unterstützen wir keine Anträge und halten die Übernahme der Sitzungsleitung durch einen AfD-Politiker für inakzeptabel."

Derweil hat die CDU-Fraktion Martin Hanika als Kandidaten für das Amt des stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden nominiert. Gemäß Hauptsatzung des Kreistags gibt es davon vier. Hanika ist seit 25 Jahren Mitglied des Gremiums und seit 15 Jahren Vorsitzender der Gemeindevertretung in Langgöns.