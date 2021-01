„Dienstagsgespräche“ mit den Grünen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Kreisverband der Grünen will in der heißen Phase des Kommunalwahlkampfs eng mit den Bürgern im Kontakt bleiben und sich auf den Zahn fühlen lassen. „Hierzu wird ein Onlineformat angebiten, in dem wir mit kompetenten Gästen unter professioneller Moderation die wichtigen Themen diskutieren, die uns alle im Landkreis betreffen“, kündigt Christian Zuckermann für den Kreisvorstand in einer Pressemitteilung an.

Fünf „Dienstagsgespräche“ sind geplant. Zum Auftakt am 12. Januar ab 19.30 Uhr gibt es die Veranstaltung „Verkehrswende im Landkreis Gießen, was wir brauchen!“ Als Gäste berichten Vertreter des Lumdatalbahnvereins aus ihrer Sicht sowie Gerhard Greilich, der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs im Landkreis Gießen. Außerdem wird Karin Müller als Sprecherin für Verkehr der grünen Landtagsfraktion einen Ausblick zu verkehrspolitischen Initiativen geben.

Am 26. Januar ab 19.30 Uhr setzten sich die Grünen mit der Energiewende vor Ort und den kommunalen Handlungsmöglichkeiten auseinander. Volker Scherer aus Hungen und Matthias Knoche aus Lollar – zwei kommunalpolitisch aktive Energiepolitiker – diskutieren mit den Teilnehmern.

Filmpräsentation

Der Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer ist Sprecher des Arbeitskreises Umwelt und Energie, Verkehr und Bau sowie Ernährung und Landwirtschaft. Mit ihm kann man am 9. Februar ab 19.30 Uhr diskutieren. Krischer wird über die Arbeit und die Pläne der Grünen Bundestagsfraktion berichten.

Für 23. Februar organisiert die Grüne Jugend Gießen eine Präsentation des Films „Butenland“. Berichtet wird über den Wandel eines konventionellen landwirtschaftlichen Betriebs hin zu einem Ort, an dem Tier und Mensch im Einklang leben und der Tod nicht Teil des Geschäfts ist. Im Anschluss an den Film wird ein moderiertes Diskussionsforum das Thema Ernährung und Tierwohl unter der Fragestellung „Wie viel Tierschutz darf es sein?“ stattfinden.

Zum Abschluss der „Dienstagsgespräche“ stellen sich am 9. März ab 19.30 Uhr die vier heimischen Spitzenkandidaten von Stadt und Landkreis Gießen den Fragen und Anregungen der Teilnehmer.

Wer an den Veranstaltungen teilnehmen möchte, erfährt den jeweiligen Zugangslink auf der Homepage www.gruene-giessen.de unter „Kommunalwahl 2021“.