Dieter Maier ist neuer Leiter der Gesamtschule Busecker Tal

Schulamtsdirektorin Eva Maria Hußmann überreichte ein Buchgeschenk an Dieter Maier. Foto: Wagner

Grossen-Buseck (swa). "Ich komme von einer Integrierten Gesamtschule und das ist auch die Schulform, in der ich sehr gerne arbeite", betonte Dieter Maier.

Zur Amtseinführung an der Gesamtschule Busecker Tal trafen sich das Kollegium und Vertreter aus der Schülerschaft unter Corona-konformen Bedingungen in der großen Sporthalle. Maier, der in Krofdorf-Gleiberg lebt, tritt nahtlos die Nachfolge von Matthias Brodkorb an, der zum 31. Juli in den Ruhestand ging.

"Es ist mir eine Freude, das Amt in erfahrene Hände übergeben zu können", sagte Eva Maria Hußmann, Schulamtsdirektorin beim Staatlichen Schulamt für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis.

Auch wenn die offizielle Ernennungsurkunde erst in einigen Monaten überreicht werde, so sei Maier nun in Buseck "der Schulleiter mit allen Rechten und Pflichten". "Ihre Vita und dienstlichen Beurteilungen lassen vermuten, dass ich Ihnen nicht erläutern muss, was einen guten Schulleiter und eine gute Führung ausmachen", sagte Hußmann.

Das notwendige Know-how bringt Maier mit: Seit Anfang 2016 war er Schulleiter an der Adolf-Reichwein-Schule in Friedberg. Auch dort handelt es sich um eine Integrierte Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe.

"Werfe ich einen Blick auf Ihren Bildungs- und Berufsweg, sind Sie nie stehengeblieben", sagte die Schulamtsdirektorin. Nach Förderschul-, Haupt- und Realschullehramt sei Maier sehr konsequent seinen Weg in Richtung Gesamtschule gegangen.

Nach der Verbeamtung 1996 folgten Aufgaben wie beispielsweise als Studienrat im Hochschuldienst der Justus-Liebig-Universität. Bevor Maier die Schulleiterstelle an der in Friedberg antrat, war er Konrektor an der Carl-Kellner-Schule in Braunfels.

Respekt vor Planern

"Die Gesamtschule Busecker Tal ist eine Schule mit einem tollen pädagogischen Profil, das ich gerne weiterführen möchte", sagte Maier. Bei einem Rundgang habe sich bei ihm großen Respekt vor den Planern eingestellt. Für die offene, zugewandte und freundliche Aufnahme bedankte er sich herzlich. "Was Sie über diese Schule gesagt haben, trifft es auf den Punkt: Sie übernehmen ein Juwel", erklärte Bürgermeister Dirk Haas. Zur Präsentübergabe sagte Haas schmunzelnd: "Das sieht zwar ganz nach dem Standardgeschenk der SPD aus. Aber darin befindet sich keine Flasche Rotwein, sondern eine Karaffe für unser gutes Busecker Wasser."