Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich bei weltweitem Experimentierprojekt dabei

Tim Lukas Bareuther erklärte Ministerin Kristina Sinemus das Projekt. Foto: Zielinski

Lich (paz). "Wie cool findet Ihr Euer Projekt auf einer Skala von eins bis zehn?" fragte die Staatsministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Professor Kristina Sinemus, die Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS). Die einstimmige Antwort lautete natürlich: "Zehn". Und warum das so ist, ließ sich die Ministerin am Freitag von den Teilnehmern der Arbeitsgemeinschaft (AG) "Schule im Weltraum" und deren Lehrer Bernhard Krenig gerne zeigen.

Bei dem weltweiten Projekt "Schulen im Weltraum" werden Experimente im Klassenzimmer von Fünft- bis Zehntklässlern parallel zu solchen auf der Internationalen Raumstation ISS, die sich etwa 400 Kilometer über der Erde befindet, durchgeführt und dann Vergleiche gezogen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie die Schwerkraft beziehungsweise deren Fehlen lebende Dinge oder Materialien beeinflusst.

Die Versuche werden in einem etwa Kinderschuhkarton großen Experimentierkasten - genannt ExoLab - durchgeführt. Darin haben die Schüler Wasabi-Samen angepflanzt, deren Wachstum sie mit dem der gleichen Pflanzen auf der ISS vergleichen. Über Wlan ist ExoLab mit der ISS verbunden, sodass alle Daten und Ergebnisse zusammengeführt und abgeglichen werden können.

Die Ergebnisse werden auf einer Plattform dargestellt und sind von allen beteiligten Schülern und Lehrern jederzeit einsehbar. Verglichen werden unter anderem die jeweilige Helligkeit, die Temperatur, der CO 2 -Wert, die Luftfeuchtigkeit sowie die Mikrogravitation. "Wir haben dabei unter anderem festgestellt, dass die Wasabi-Pflanze auf der ISS viel schneller gewachsen ist als unsere", erläuterte Tim Lukas Bareuther - einer von 16 AG-Teilnehmern. "Wahrscheinlich, weil es dort wärmer ist." "Ich finde es prima, dass wir mit anderen Schulen in der ganzen Welt kommunizieren", ergänzte Miquel Vereb Medeiros.

"Digitalisierung soll dem Menschen nutzen und nicht umgekehrt", betonte Kristina Sinemus. "Ich finde es super, dass Hessen bei diesem spannenden Projekt dabei ist." Ziel sei es, Schulen in die Lage zu versetzen, alle Schüler unter Anleitung ihrer Lehrkräfte an digitale Medien heranzuführen, ihnen die Chancen und Perspektiven neuer Technologien zu eröffnen und somit auf ein Leben und Arbeiten in der digitalisierten Welt vorzubereiten. Als Anerkennung lud die Ministerin die AG-Teilnehmer zum Besuch des European Space Operation Centres (ESOC) in Darmstadt ein. "Wenn ihr Glück habt, ist sogar Andreas Gerst vor Ort."

Die DBS arbeitet bei diesem Projekt eng mit dem Gießener Maus-Medienzentrum zusammen, das nach Auskunft von Leiter Jochen Leeder derzeit 160 Schulen betreut. "Ein solches Projekt kann die Einstellung einer Schule komplett verändern", betonte er.

Unterstützt wird "Schule im Weltraum" auch von der Stiftung "Polytechnische Gesellschaft" und dem Regionalmanagement Mittelhessen. Die Förderung des Exolab-Projektes durch den Bundeswettbewerb belohnt die mittelhessische Kooperationsstruktur, in der in diesem Falle Schulen, Medienzentren, ein Startup und die regionale Wirtschaft zusammenarbeiten" unterstrich Jens Ihle, Geschäftsführer des Regionalmanagements. "Ich finde es immer mutig, neue Formen und Inhalte auszuprobieren. Es müsste mehr solcher interdisziplinärer Angebote an Schulen geben."

Versuchsentwicklung, praktische Forschung, inhaltlicher Austausch mit anderen "Wissenschaftlern" und digitale Ergebnisanalyse sind die wichtigsten Bestandteile von "Schulen im Weltraum". Das Projekt wurde von der US-Universität Berkeley gestartet. Weltweit haben bereits 100 Schulen teilgenommen. In Deutschland nehmen bisher ausschließlich hessische Schulen mit insgesamt 500 Schülern teil. Zweite Schule aus dem Landkreis ist die Gesamtschule Gießen Ost.