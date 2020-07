"Digitale Luftbrücke": Kreis verteilt 428 Tablets an Pflege- und Seniorenheime

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Gießen (red). Kaffeetrinken mit dem Enkelkind, spontaner Plausch mit der Freundin - plötzlich war alles das nicht mehr möglich. Menschen in Pflege- und Seniorenheimen waren und sind durch die Corona-Pandemie besonders betroffen. Um sie vor einer Ansteckung zu schützen, wurden Einrichtungen für Besucher geschlossen, erst in den vergangenen Wochen wurden die Einschränkungen wieder gelockert. Wo ein Treffen schwer möglich ist, ermöglichen Tablet, Handy und PC den Kontakt zu Familie und Freunden per Skype oder Facetime. Der Landkreis verteilte dafür nun 428 Tablets.

"Die Geräte gehen an insgesamt 34 vollstationäre Pflege- und Senioreneinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe", erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD). Das Land hat sie zur Verfügung gestellt. Insgesamt 10 000 Geräte tragen als "Digitale Luftbrücke" dazu bei, dass alte und pflegebedürftige Menschen Verbindung zu ihren Angehörigen halten können. "Es geht um mehr als nur ein Telefongespräch. Es geht um internetbasierte Dienste, die es möglich machen, dass sich Menschen in die Augen schauen können", sagt Schneider. "Es ist schön, dass das Land diese Hilfestellung gibt."

Das Team der Revision des Landkreises um deren Leiter Sven Bieker unterstützt seit Beginn der Pandemie tatkräftig beim Verteilen von Schutzausstattung und Material an viele Einrichtungen. Die Mitarbeiter übernehmen auch das Verteilen der Tablets an die Einrichtungen im Kreis - aufgeschlüsselt nach deren Bewohnerzahl.

Allerdings sei es nicht damit getan, die Geräte einfach nur zur Verfügung zu stellen, erklärt die Landrätin: "Einige Heime verfügen noch nicht über Voraussetzungen zur Nutzung wie ein leistungsstarkes Wlan. Deshalb berät und unterstützt der Landkreis auch, damit die Einrichtungen möglichst schnell und unkompliziert digital aufrüsten können." Das Land hat entsprechende Fördermöglichkeiten bereitgestellt, auf die der Kreis passgenau verweisen kann. Gemeinden können zum Beispiel das Wlan-Förderprogramm "Digitale Dorflinde" auch für kommunale Pflegeeinrichtungen nutzen. Und das Förderprogramm "Ehrenamt digitalisiert" bietet die Möglichkeit, dass Vereine oder gemeinnützige Gruppen Mittel für Hard- und Software, Beratung und Fortbildung beantragen können.

Der Kreis unterstützt auch, um verstärkt ältere Menschen im Umgang mit Tablet und Smartphone fit zu machen. "Die Kreisvolkshochschule hat bereits entsprechende Angebote gemacht, die eine sehr gute Resonanz hatten", sagt Schneider, die auch VHS-Dezernentin ist. "Und auch der Kreisseniorenbeirat ist auf diesem Feld sehr aktiv. Gemeinsam prüfen wir, welche weiteren Angebote wir machen können."