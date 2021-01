Digitale Vorbereitung auf Weltgebetstag

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Evangelische Kirchenkreis an Lahn und Dill, zu dem unter anderem Kirchengemeinden in Wettenberg, Lollar und Langgöns gehören, weist auf die Vorbereitung zum Weltgebetstag hin. Die Liturgie kommt aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik. „Worauf bauen wir?“ lautet das Thema für den ökumenischen Gottesdienst am Freitag, 5. März. Die Studientage zur Vorbereitung finden nicht wie üblich vor Ort in der Region, sondern als digitale Tagesveranstaltungen per Zoom statt. Dazu gibt es folgende Termine: Freitag, 22. Januar, Anmeldeschluss 18. Januar; Samstag, 23. Januar, Anmeldeschluss 18. Januar; Freitag, 29. Januar, Anmeldeschluss 25. Januar, und Samstag, 30. Januar, Anmeldeschluss 25. Januar. Die Tagung findet jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr (mit Pausen) statt. Zusätzlich gibt es Informationen per Mail für die Weiterarbeit. Die Kosten betragen 15 Euro für Mitglieder und 20 Euro für Nichtmitglieder. Infos und Anmeldung unter www. weiterbildung-frauenhilfe.de