KREIS GIESSEN - (red). Am Montag, 25. Oktober, startet in Hungen der neue Kurs „Digitales Lernen für Frauen – Auf dem Weg zum Wiedereinstieg in den Beruf“ der Zaug gGmbH. In diesem sechswöchigen, kostenfreien Kurs können sich Frauen aus der Stadt und dem Landkreis Gießen auf den beruflichen Wiedereinstieg und die digitalisierte Arbeitswelt vorbereiten.

Der Kurs besteht aus einem Mix aus Präsenzlernen in der Gruppe (die Teilnehmerinnen können gerne den eigenen Laptop mitbringen) und betreutem digitalen Lernen zu Hause.

Folgende Inhalte werden vermittelt: Arbeiten mit Word, Online-Kommunikation, die sichere Suche nach relevanten Informationen im Internet und Bewerben im Netz. Digitales Lernen wie zum Beispiel die Nutzung von Lernplattformen, Lern-Apps und Online-Meetings werden auch geübt. Kursbegleitend wird eine Einzelberatung angeboten, in der die beruflichen Ziele, eventuell eine berufliche (Neu-) Orientierung, besprochen werden.

Die Kurszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr. Die ersten zwei Wochen finden in Präsenz im Evangelischen Gemeindezentrum (Liebfrauenberg 27 in Hungen) statt. In den folgenden vier Wochen wechseln sich Präsenz- und Online-Unterricht ab. „Digitales Lernen für Frauen“ wird gefördert vom Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration und vom Landkreis Gießen.

Für weitere Informationen stehen Kursleiterin Birgitt Diehl unter 0176/43478786 oder 0641/95225-52 und Lehrkraft Leticia Gobet unter 0151/65250919 zur Verfügung. Die E-Mail-Adresse lautet digitaleslernen@zaug.de. Im Internet findet man Infos unter www.zaug.de/erwachsene/beratung/digitales-lernen/digitales-lernen.html.