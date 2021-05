Diskussion zu Erinnerungsarbeit

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Frank-Tilo Becher, der heimische Landtagsabgeordnete und designierte Oberbürgermeisterkandidat der Gießener SPD, und Felix Döring, SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Gießen/Vogelsberg, laden für Samstag, 8. Mai, zu einer digitalen Podiumsdiskussion unter dem Titel „Demokratiebildung – Erinnerungsarbeit – Politische Bildung“ ein. Beginn ist um 17 Uhr. Anlass ist der Jahrestag der Kapitulation der Wehrmacht vor 76 Jahren.

Zu Gast ist Professorin Anja Besand, Direktorin der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie in Dresden. Sie ist eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der politischen Bildung, hat in Gießen studiert und am Institut für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften gearbeitet. Im Wintersemester 2008/09 war sie Gastprofessorin. Zweite Expertin ist Kristine Tromsdorf, Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin am Johanneum in Herborn. Tromsdorf organisiert seit Jahren Bildungsfahrten für Schüler nach Buchenwald und setzt sich intensiv mit der Erinnerungsarbeit der Gedenkstätte auseinander.

„Wir möchten diskutieren und analysieren, wie Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in der Gesellschaft scheinbar wieder salonfähig geworden sind und herausfinden, welches Menschenbild und welche Werte solchen Einstellungen zugrunde liegen. Wir schauen auf Ursachen und gehen den Fragen nach, wie politische Bildung gegensteuern kann und welche Versäumnisse es möglicherweise gegeben hat“, erklärte Becher in der Einladung. „Welche Ansätze es zur Überwindung dieses Zustands im Bereich der politischen Bildung gibt und wie essenziell dabei die Erinnerungsarbeit der Gedenkstätten ist, werden unsere Gäste erläutern,“ ergänzt Döring. Das Gespräch ist live unter www.felix-doering.de/youtube zu erleben.