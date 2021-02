diskussiondigital statt klassischem Wahlkampf

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Der CDU-Kreisverband Gießen bietet im Rahmen des Kommunalwahlkampfes mehrere Online-Veranstaltungen zu politischen Schwerpunktthemen an. Da aufgrund der Corona-Pandemie keine Präsenz-Veranstaltungen stattfinden können, sind Videokonferenzen vorgesehen. Bürger sind eingeladen, an den Terminen der Reihe #diskussiondigital teilzunehmen. Die CDU wolle über die Online-Veranstaltungen den bereits mit ihrer Online-Bürgerbeteiligungskampagne angestoßenen Austausch über wichtige politische Themen im Landkreis Gießen intensivieren und ihre Ideen zur künftigen Entwicklung des Landkreises gemeinsam diskutieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Bürger haben die Möglichkeit, uns vorab oder live in der Veranstaltung Fragen zu stellen und sich an Diskussionen zu beteiligen. Im Mittelpunkt stehen unsere Vorschläge für einen lebenswerten und modernen Landkreis Gießen, die auch das Ergebnis unserer Online-Bürgerbeteiligungsaktion widerspiegeln", erläutert der Spitzenkandidat der CDU für die Kreistagswahl, Christopher Lipp.

Fünf Online-Veranstaltungen zu den Themenkomplexen "Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität", "Infrastruktur und gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land", "Wirtschaft, Arbeit und Corona-Krisenbewältigung", "Digitalisierung" sowie "Moderne und digitale Schulen" sind geplant. Referentin zum ersten Thema war die Landtagsabgeordnete Lena Arnoldt, die umweltpolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag. Um das Thema "Digitalisierung und digitale Infrastruktur" geht es zusammen mit dem CDU-Kreisvorsitzenden und Kanzleramtsminister Professor Helge Braun am Dienstag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr. Bürger können sich per E-Mail an anmeldung@cdu-giessen.de anmelden und so auch im Falle der Nichtteilnahme Fragen einreichen. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten alle Teilnehmer den Zugangslink zu der Videokonferenz zugesendet.

Für Freitag, 26. Februar, ist ab 19.30 Uhr eine "Digitale Wein- und Käseverkostung" vorgesehen. Am Freitag, 5. März, ab 19.30 Uhr wird der Staatssekretär im hessischen Kultusministerium, Dr. Manuel Lösel, zum Thema "Digitale Schule" referieren.

Am Freitag, 12. Februar, findet zudem ab 19.30 Uhr der erste Online-Parteitag des CDU-Kreisverbandes zur Verabschiedung des Kreistagswahlprogramms statt. Bürger können den Parteitag über einen Live-Stream verfolgen. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sind unter www.unserlandkreisvonmorgen.de zu finden.