Diskussionsabend der Grünen Jugend zu Nutztierhaltung

KREIS GIESSEN - (red). Die Grüne Jugend fragt „Tierschutz in der Nutztierhaltung! Geht das?“ und lädt für Dienstag, 23. Februar, zu einem virtuellen Themenabend mit Film und Diskussion ein.

Immer wieder gibt es Skandale in der Massentierhaltung, doch wer trägt hier Verantwortung: Die Politik, die Verbraucher, die Landwirte oder alle zusammen? Wieso gibt es so große Unterschiede zwischen den gesetzlichen Regelungen und den Zuständen in der Realität? Werden die gesetzlichen Regelungen dem Tierschutz überhaupt gerecht?

Mit der Vorstellung des Films „Butenland“ und anschließender spannenden Talkrunde sollen die unterschiedlichen Aspekte der Nutztierhaltung beleuchten werden. Gäste sind Karin Mück, Tierschutzaktivistin und Co-Initiatorin des Butenlandhofes, Dr. Anna Olschewsky, Expertin im Bereich Tierzucht von der Universität Kassel, Dr. Barbara Felde, stellvertretende Vorsitzende der deutschen juristischen Gesellschaft für Tierschutz, Dr. Katharina Zipp, Expertin im Bereich Nutztierethologie und Tierhaltung von der Universität Kassel sowie Dr. Madeleine Martin, Tierärztin und Hessens Tierschutzbeauftragte.

Gestartet wird um 18 Uhr. Der Link zum 90-minütigen Film wird bereits am Vortag unter www.gruene-giessen.de eingestellt. Um 20 Uhr beginnt unter www.gotomeet.me/kreisverband4/butenland die Diskussion.