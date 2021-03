DNA-Spuren ausgewertet

Der Prozess um den Bordellbrand in Reiskirchen geht in die letzte Runde. Archivfoto:

REISKIRCHEN - Der fünfte Prozesstag am Landgericht Gießen unter Vorsitz von Richterin Dr. Kathrin Exler brachte neue Erkenntnisse zum Bordellbrand in Reiskirchen im Mai 2018 ans Tageslicht.

Den beiden Angeklagten im Alter von 31 und 37 Jahren wird zur Last gelegt, im Mai 2018 ein im Bau befindliches Bordell vorsätzlich in Brand gesteckt zu haben. Um die Beweisaufnahme im fünften Prozesstag abzuschließen, gaben heute zwei Sachverständige ihre Gutachten hinsichtlich des Brandgeschehens und der DNA-Analyse der gefundenen Kleidungsstücke ab.

Brandbericht ausgewertet

Zunächst einmal wurde das Gutachten über das Brandgeschehen näher unter die Lupe genommen. Der Sachverständige, selbst Chemiker, hatte bereits kurz nach der Tat ein schriftliches Gutachten anhand des Brandberichts und der getätigten Fotos vom Tatort erstellt. Nun sollte er anhand der vorliegenden Videos aus dem Innenraum des Bordells nochmals seine Einschätzung zum Tathergang abgeben. Vor allem beruft sich der 52-Jährige auf seine langjährige Expertise als Sachverständiger und Naturwissenschaftler. "Ich habe den Fall als Chemiker anhand von Versuchen theoretisch und praktisch ausgewertet", berichtet der Sachverständige zu Beginn. Ihn habe vor allem die Frage angetrieben, inwiefern das verwendete Benzin Sachschäden oder Gefährdungen sowohl am Gebäude selbst wie auch für Personen verursacht haben könnte. Hierbei betont er, dass einige Brandlasten wie beispielsweise Schränke oder Matratzen im Innenraum leicht hätten entzündet werden können. "Fünf Liter Benzin reichen für größere Schäden. Aber die Schäden sind von diversen Parametern abhängig", so der Chemiker. Konkret meint er damit das Vorhandensein von Brandmaterialien wie Holz oder Kunststoff und die Frage, inwiefern das Gebäude während des Brandes belüftet wurde. "Bei einer Kraftstoffverdampfung wird viel Sauerstoff benötigt. Wenn der nicht da ist, dann ist der Schaden deutlich geringer", meint der Sachverständige. Eine Einschätzung, was im Ernstfall passieren könnte, gibt der Chemiker nicht ab. "Eine Entzündung kann unter den Umständen stattfinden, aber eine Druckwelle, die das Haus zerstört, das ist dann doch fraglich", meint der Gutachter. Fraglich sei das vor allem deswegen, da die Luftzufuhr während der Tat nicht ausreichend vorhanden war. Es habe sich wenig explosionsfähige Masse aus Kraftstoffdämpfen und Sauerstoff gebildet, sodass keine akute Gefahr für eine vollständige Zerstörung des Gebäudes bestand.

Neue Hinweise durch DNA

Ebenso aufschlussreich erwies sich die DNA-Analyse der Bekleidung sowie der aufgefundenen Waffe. Zunächst versuchten die Verteidiger Frank Richtberg und Henner Maaß, die Verwertung der aufgefundenen Waffe aufgrund der widersprüchlichen Aussagen des Zeugen im letzten Prozesstermin zu verhindern, jedoch wies Exler diese Beanstandung zurück. Die Auswertung des Sachverständigen in diesem Falle ergab, dass auf der Kleidung neben DNA- auch Blutspuren gefunden wurden. Ebenfalls konnte Speichel in den Sturmmasken festgestellt und analysiert werden. Die kriminaltechnische Untersuchung ergab, dass die Kleidungsstücke zweifelsfrei den beiden Angeklagten zugeordnet werden konnten. Die Blutspuren seien zudem dem 31-Jährigen nochmals individuell zugeordnet worden. "Die 16 nötigen Merkmale, die wir bei der Analyse verwenden, stimmen mit den Spuren der beiden Angeklagten überein", berichtet der 36-jährige Forensiker. Er habe anhand von Hautabrieb in relevanten Bereichen der Kleidung die Spuren sicherstellen und verwerten können. Zudem war es dem Gutachter möglich, jedes einzelne Kleidungsstück einer Person zuzuordnen, sodass sich ein klares Muster ergab. Eine Verwechslung oder ein fehlerhaftes Ergebnis schließt der Sachverständige aus. "Es ist Quadrilliarden Mal wahrscheinlicher, dass die Spuren von den Angeklagten stammen und nicht von einer unbekannten Person", so der Gutachter. Bei der aufgefundenen Waffe hingegen war der Sachverhalt komplizierter, wie der Forensiker schildert. "Hier hatten wir drei verschiedene DNA-Spuren, sogenannte Mischspuren. Die deutlichste Spur konnte ich aber einem der Angeklagten zuordnen", so der 36-jährige. Für den kommenden Prozesstag am Mittwoch stehen noch die Plädoyers sowie das Urteil aus. Die Verhandlung wird fortgesetzt.