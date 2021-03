Doch keine Schnelltests notwendig

Ab Montag ist zum Friseurbesuch doch kein Schnelltest-Attest vorzuweisen. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Der Landkreis Gießen setzt die in einer neuen Allgemeinverfügung vorgesehene Pflicht zur Vorlage eines negativen Corona-Schnelltestergebnisses in bestimmten Bereichen von Handel und Dienstleistung doch nicht um. Am Freitag wurde zunächst online Gegenteiliges aufgrund einer Kreiserklärung vermeldet. Stattdessen gibt der Landkreis jetzt lediglich eine dringende Empfehlung, diese Möglichkeit zu nutzen, um so mehr Sicherheit vor einer unentdeckten Übertragung des Coronavirus zu schaffen.

Ursprünglich war vorgesehen, dass ab Montag bestimmte Einrichtungen wie Baumärkte, Fitnessstudios oder Friseure nur nach Vorlage eines negativen, tagesaktuellen Schnelltestergebnisses besucht werden dürfen. Aus infektiologischer Sicht des Gesundheitsamtes sei dies auch angebracht, sagt Landrätin Anita Schneider. Die Sieben-Tage-Inzidenz habe sich auch wegen der hochansteckenden Virusvarianten innerhalb einer Woche nahezu verdoppelt. "Diese Entwicklung ist ernst und macht es erforderlich, Infektionen zu unterbrechen, wo immer es geht. Daher hält der Landkreis an einer dringenden Empfehlung fest, vor dem Besuch von Einrichtungen, Geschäften und überall dort, wo es zu vermehrten Kontakten und einer längeren Verweildauer kommt, Schnelltests zu nutzen." Ein umfassenderer Einsatz von Schnelltests könnte bei sinkenden Inzidenzen auch erlauben, weitere Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zu öffnen.

Der Landkreis rücke von der zunächst vorgesehenen Pflicht jedoch ab, weil sie sich in der vorgesehenen Weise nicht umsetzen lasse, sagt Landrätin Anita Schneider. "Wir haben erkannt, wie komplex das vorgesehene Vorgehen zum Beispiel mit Blick auf die erforderliche Dokumentation war. Daher sehen wir von einer Pflicht ab. Wir bedauern die damit verbundene Irritation."

Um möglichst vielen Menschen nah an ihrem Wohnort Zugang zu den kostenlosen Bürgertests zu erleichtern, läuft der flächendeckende Aufbau weiterer Schnelltestzentren im Landkreis. Geplant ist ein Angebot in allen Kommunen des Landkreises bis Ostern. Zusätzlich zu den bereits vorhanden fünf Zentren werden am Montag sieben weitere folgen. Zusätzlich gibt es die weiteren kostenlosen Bürgertestungsangebote von Praxen, Apotheken oder Unternehmen.

Noch am Nachmittag des Freitags hat es geheißen, dass Schnelltests unter anderem für Friseur- und Fitnessstudios Voraussetzungen werden. Das wurde dann am Abend nach 20 Uhr vom Kreis aufgehoben.