Doch Schnelltests an Schulen in Stadt und Landkreis Gießen

Ab 3. März wird der Landkreis an Schulen in eigener Trägerschaft Corona-Schnelltests anbieten, die Schulen in Gießen folgen ab 8. März.

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red/vb). So schnell kann es gehen: Am Dienstag verkündet Landrätin Anita Schneider (SPD) in einem Interview mit dieser Zeitung Pläne, dass der Landkreis Schnelltest-Angebote für Erzieher und Schüler, aber auch alle Bürger machen will. Tags drauf werden diese Pläne vorerst gestoppt. Die ersten Schnelltests zur Anwendung zuhause sind inzwischen zugelassen. Das Land will dafür sorgen, dass auch Erzieher in Kindergärten regelmäßig getestet werden. Und für die Schüler muss die Finanzierung geklärt werden. Nachdem das Land am Donnerstag mitteilt, dass es die Kosten für Tests übernimmt, informiert der Landkreis am Freitag darüber, dass es für Schüler an den weiterführenden Schulen, Berufsschulen und Förderschulen des Landkreises Gießen und der Stadt Gießen ab der ersten März-Woche die Möglichkeit kostenloser Corona-Schnelltests geben wird.

Das Gesundheitsamt wird das Angebot einmal wöchentlich vor Ort machen. Für die Schnelltests werden geschulte Teams aus dem Personalpool eingesetzt, der zur Unterstützung von Pflegeheimen akquiriert wurde.

"Wir bereiten uns derzeit allein für die Schulen in Trägerschaft des Kreises auf Tests für rund 3000 Schüler in der ersten Woche vor. Die genaue Zahl steht noch nicht fest, da das Angebot freiwillig ist und der Rücklauf aussteht, wie viele Eltern ihr Einverständnis geben möchten. An den Schulen des Kreises ist der Start für Mittwoch, 3. März, geplant. Für die der Stadt für 8. März. Es werden an den Kreisschulen zunächst sechs Teams à fünf Personen eingesetzt", teilte Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender auf Nachfrage mit.

"Corona-Schnelltests sind neben den Impfungen eine zusätzliche Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie. Gerade auch mit Blick auf eine schrittweise Öffnung nach dem Lockdown, die sich so viele Menschen wünschen", erklärte Landrätin Schneider in der Pressemitteilung.

Die Tests sind freiwillig. Für die Testungen bei Schülern unter 18 Jahren müssen Eltern ihr Einverständnis erteilen. Die Schulleitungen schreiben in den kommenden Tagen Eltern und Schüler an, um sie über die Möglichkeit zu informieren. Für den Schnelltest gibt es einen kurzen Abstrich durch die Nase. Nach wenigen Minuten liegt das Ergebnis vor.

Für Grundschulen sind die Schnelltests vorerst noch nicht vorgesehen, denn die bisher verfügbaren Tests für Nasenabstriche sind häufig bei jüngeren Kindern nur erschwert einsetzbar. Weitere Tests befinden sich in der Zulassung. Sobald neue Schnelltests für die Selbstanwendung in ausreichender Zahl verfügbar sind, sollen auch diese an den Schulen eingesetzt werden.

"Schulen sind nicht nur Lernorte, sondern auch wichtige Begegnungsorte", betonte Schuldezernentin und Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl (Grüne) in der Mitteilung. "Es ist schön, dass nun mit mehr Präsenzunterricht für mehr Kinder und Jugendliche wieder ein Stück Normalität erreicht wird." Mit mehr Kontakten steige aber auch das Risiko von Infektionen. "Zusätzlich zu allen bestehenden Hygienevorkehrungen sind die Schnelltests deshalb eine sinnvolle zusätzliche Maßnahme."

Gerade mit Blick auf die ansteckenderen Virus-Mutationen sei die Möglichkeit der Schnelltests richtig und wichtig, ergänzt Astrid Eibelshäuser (SPD), Schuldezernentin der Stadt Gießen. "Sie geben uns die Möglichkeit, Infektionen frühzeitig zu erkennen, und ermöglichen ein Stück mehr Sicherheit für den Alltag an den Schulen und auf dem Schulweg."

Der Landkreis plant das Testangebot an den Schulen zunächst bis zu den Osterferien. "Es kann uns auch wichtige Erfahrungen für ein breiter aufgestelltes Testangebot für weitere Gruppen liefern", erläutert Schneider. Dabei bleibe abzuwarten, auf welche Weise die Bundesregierung Schnelltests wie angekündigt für alle Bürger verfügbar macht. Für die freiwillige Testung an den Schulen ist eine fachliche und anonymisierte Auswertung durch das Gesundheitsamt vorgesehen. "Auf diese Weise wollen wir prüfen, welche Rolle genau die Schnelltests spielen, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und einzugrenzen."

Der Landkreis kann über das DRK kurzfristig an 30 000 Schnelltests zum Stückpreis von 4,49 Euro kommen. Diese Materialkosten übernimmt laut Wingender das Land. Ob auch die Personalkosten abgerechnet werden können, werde geprüft.